Ученые разрабатывают препарат для защиты от малярии





Развитие малярии провоцирует Plasmodium. Этот паразит попадает в кровь человека от укуса зараженного комара. Ранее специалисты проводили исследования, чтобы бороться с инфекцией на "комариной" стадии паразита, но сейчас ученые считают, что результаты таких работ могут стать альтернативой, способной предотвратить болезнь.Новый эксперимент позволил обнаружить новый вид антигенов, прикрепленных к инфицированным эритроцитам. Организм отвечает за выработку природных антител, препятствующих таким антигенам. Повышенные уровни антител имеют связь с нагрузкой на геметоциды. Последние представляют собой единственную стадию Plasmodium, передающуюся комару и обеспечивающую дальнейшее распространение вируса.Открытие ученых поможет в создании новых препаратов и инструментов для борьбы с заболеванием. Ориентация на сопротивление антигенов позволит снизить уровень распространения малярии.