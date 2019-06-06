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Ученые разрабатывают препарат для защиты от малярии

Научные сотрудники Университета Глазго совместно с учеными Гарвардского университета и Медицинского центра Университета Радбуда провели исследование, чтобы выяснить, возможна ли защита от передачи такой опасной инфекции, как малярия. Эксперты изучили образцы плазмы крови более 500 зараженных человек, находящихся в Гамбии, Камеруне, Буркина-Фасо и Малави.
Ученые разрабатывают препарат для защиты от малярии

Развитие малярии провоцирует Plasmodium. Этот паразит попадает в кровь человека от укуса зараженного комара. Ранее специалисты проводили исследования, чтобы бороться с инфекцией на "комариной" стадии паразита, но сейчас ученые считают, что результаты таких работ могут стать альтернативой, способной предотвратить болезнь.

Новый эксперимент позволил обнаружить новый вид антигенов, прикрепленных к инфицированным эритроцитам. Организм отвечает за выработку природных антител, препятствующих таким антигенам. Повышенные уровни антител имеют связь с нагрузкой на геметоциды. Последние представляют собой единственную стадию Plasmodium, передающуюся комару и обеспечивающую дальнейшее распространение вируса.

Открытие ученых поможет в создании новых препаратов и инструментов для борьбы с заболеванием. Ориентация на сопротивление антигенов позволит снизить уровень распространения малярии.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:11

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