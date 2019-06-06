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Аделина Сотникова поздравила Юлию Липницкую с днем рождения

В Instagram Stories Аделина Сотникова поздравила свою коллегу Юлию Липницкую с днем рождения. Поклонники спортсменки присоединились ко всему, сказанному ею.
Аделина Сотникова поздравила Юлию Липницкую с днем рождения

Накануне Юлия Липницкая отметила свой 21-й день рождения. Фигуристку поздравили многие коллеги и преданные поклонники, в том числе и Аделина Сотникова. В Instagram Stories олимпийская чемпионка опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена вместе с именинницей. В комментарии Аделина Сотникова пожелала коллеге здоровья, а также чтобы все задуманное ею исполнялось. Подписчики спортсменки присоединились к ее поздравлениям.
Аделина Сотникова поздравила Юлию Липницкую с днем рождения

Напомним, фигуристки выступали в Сочи на Олимпийских играх 2014 года. Аделина Сотникова завоевала золото в женском одиночном катании, а Юлия Липницкая стала обладательницей такой же медали, но только в командных соревнованиях.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:25

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