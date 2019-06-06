Аделина Сотникова поздравила Юлию Липницкую с днем рождения





Накануне Юлия Липницкая отметила свой 21-й день рождения. Фигуристку поздравили многие коллеги и преданные поклонники, в том числе и Аделина Сотникова. В Instagram Stories олимпийская чемпионка опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена вместе с именинницей. В комментарии Аделина Сотникова пожелала коллеге здоровья, а также чтобы все задуманное ею исполнялось. Подписчики спортсменки присоединились к ее поздравлениям.Напомним, фигуристки выступали в Сочи на Олимпийских играх 2014 года. Аделина Сотникова завоевала золото в женском одиночном катании, а Юлия Липницкая стала обладательницей такой же медали, но только в командных соревнованиях.