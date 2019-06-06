Звезда «Дома-2» Марина Африкантова «засветила» в Stories съемочную группу проекта

«Посмотрите, что происходит у «Дома-2»… У них - лето в разгаре, у них - конкурс… Они вон все купаются и доказывают, кто же из парней - самый лучший», - заявляет Африкантова.

Считанные часы назад Африкантова опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на которых продемонстрировала, как коллектив телестройки «Дом-2» столпился у «проектного» бассейна. Сложно не обратить внимание на то, что участники просто стоят в окружении операторов с камерами и ничего не делают. Сама же блондинка говорит на видеороликах, будто герои реалити-шоу сейчас проводят конкурс.Наблюдая за картиной, которая запечатлена в Stories Африкантовой, интернет-пользователи пришли к выводу, что на телестройке на самом деле есть сценарий, а ребята и съемочная группа «Дома-2», которые просто бездействуют у бассейна, на самом деле ждут команды редакторов, когда им уже можно показывать эмоции и «наигранные» чувства на камеру.К слову, тему того, что на реалити-шоу «Дом-2» есть сценарий, в социальных сетях поднимают не в первый раз. Буквально все звезды, которые в конечном счете покидали проект, рассказывали о том, будто в Периметре все делается по определенной схеме.