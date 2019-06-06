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Ученые установили предел выносливости человека

Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости. Основным критерием для его определения послужила максимальная дистанция, которую может преодолеть спортсмен без отдыха.
Ученые установили предел выносливости человека

В ходе проведенного анализа ученым удалось установить, что после 20 дней систематических нагрузок человеческое тело теряет больше калорий, чем потребляет с пищей. Это приводит к тому, что организм начинает использовать жировые клетки в качестве источника энергии. Однако по исчерпании запаса жира человек резко теряет возможность поддерживать нагрузки на прежнем уровне, и это может привести к ряду проблем с работой организма.

Таким образом, ученые установили, что минимальный срок выносливости человека ограничен в среднем 20 днями. Однако в зависимости от количества жировых запасов он может быть продлен. Эта формула работает до определённой массы тела, поскольку в дальнейшем лишний вес вызывает ряд проблем, которые, напротив, сокращают выносливость организма.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:59

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