Ученые установили предел выносливости человека





В ходе проведенного анализа ученым удалось установить, что после 20 дней систематических нагрузок человеческое тело теряет больше калорий, чем потребляет с пищей. Это приводит к тому, что организм начинает использовать жировые клетки в качестве источника энергии. Однако по исчерпании запаса жира человек резко теряет возможность поддерживать нагрузки на прежнем уровне, и это может привести к ряду проблем с работой организма.Таким образом, ученые установили, что минимальный срок выносливости человека ограничен в среднем 20 днями. Однако в зависимости от количества жировых запасов он может быть продлен. Эта формула работает до определённой массы тела, поскольку в дальнейшем лишний вес вызывает ряд проблем, которые, напротив, сокращают выносливость организма.