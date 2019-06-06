Создана система ИИ для определения причин крика младенцев





Крик каждого младенца уникален, но имеет общие черты, если издается по одинаковым причинам. Нейросеть, предложенная американскими исследователями, обучена распознанию тревожных звуков и разделению их на аномальные, вызываемые болевыми ощущениями, и нормальные. Для анализа и классификации сигналов авторы работы воспользовались спецдатчиками.Как объяснили ученые, в разных звуках содержится много информации, указывающей на проблемы со здоровьем, голод, внешние раздражители. На отличия между сигналами указывают специфические маркеры, позволяющие их классифицировать. Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.