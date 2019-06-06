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Создана система ИИ для определения причин крика младенцев

Специалисты из США разработали новую систему искусственного интеллекта, способную идентифицировать нормальный крик ребенка и аномальный («болевой»). Метод, основанный на распознавании характера сигналов, может применяться как в медучреждениях, так и дома.
Создана система ИИ для определения причин крика младенцев

Крик каждого младенца уникален, но имеет общие черты, если издается по одинаковым причинам. Нейросеть, предложенная американскими исследователями, обучена распознанию тревожных звуков и разделению их на аномальные, вызываемые болевыми ощущениями, и нормальные. Для анализа и классификации сигналов авторы работы воспользовались спецдатчиками.

Как объяснили ученые, в разных звуках содержится много информации, указывающей на проблемы со здоровьем, голод, внешние раздражители. На отличия между сигналами указывают специфические маркеры, позволяющие их классифицировать. Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:12

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