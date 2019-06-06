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Ученые назвали продукты, восстанавливающие легкие курильщика

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, какие продукты помогут курильщикам восстановить легкие. В результате специалисты смогли составить список, включив туда яблоки и помидоры.
Ученые назвали продукты, восстанавливающие легкие курильщика

В исследовании приняли участие около 600 добровольцев-курильщиков. Специалисты опросили испытуемых, изучили их рацион и проанализировали общее состояние здоровья. В результате стало ясно, что легкие курильщиков, употребляющих яблоки и помидоры, более защищены от разрушения. Также специалисты отметили: у курящих участников эксперимент, которые ежедневно ели овощи и фрукты, организм оказался намного крепче, по сравнению с другими испытуемыми.

В яблоках и помидорах содержатся вещества, которые способны защищать организм, в том числе и легкие, от различных воспалительных процессов и помогать поврежденным тканям восстанавливаться быстрее. Научные работники отмечают: подобный эффект наблюдался только при употреблении яблок и помидоров в непереработанном виде.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:47

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