Ученые назвали продукты, восстанавливающие легкие курильщика





В исследовании приняли участие около 600 добровольцев-курильщиков. Специалисты опросили испытуемых, изучили их рацион и проанализировали общее состояние здоровья. В результате стало ясно, что легкие курильщиков, употребляющих яблоки и помидоры, более защищены от разрушения. Также специалисты отметили: у курящих участников эксперимент, которые ежедневно ели овощи и фрукты, организм оказался намного крепче, по сравнению с другими испытуемыми.В яблоках и помидорах содержатся вещества, которые способны защищать организм, в том числе и легкие, от различных воспалительных процессов и помогать поврежденным тканям восстанавливаться быстрее. Научные работники отмечают: подобный эффект наблюдался только при употреблении яблок и помидоров в непереработанном виде.