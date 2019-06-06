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Иосиф Оганесян и Андрей Шабарин подрались из-за своих девушек

Участники телепроекта «Спаси свою любовь»» Иосиф Оганесян и Андрей Шабарин устроили потасовку на съемочной площадке. Оказывается, что причиной конфликта стали возлюбленные парней, а если быть точнее - Александра Черно и Розалия Райсон.

Иосиф Оганесян и Андрей Шабарин подрались из-за своих девушек

Вчера в эфире телеканала «ТНТ» вышел выпуск шоу «Спаси свою любовь», в центре которого оказалась недавно вернувшаяся в Периметр пара - Андрей Шабарин и Розалия Райсон. А началось все с того, что Черно на общей кухне в очередной раз сцепилась с блондинкой, которой поспешила припомнить все ее прошлые «грехи».

Так, Александра назвала Розалию девушкой легкого поведения, а Райсон, в свою очередь, посоветовала Черно для начала избавиться от лишнего веса, а уже потом начинать конфликт с 45-килограммовыми участницами. Впрочем, женской драки на проекте так и не произошло, ведь вместо них устроить потасовку решили Оганесян и Шабарин.

Нужно сказать, что Шабарин сначала спокойно пытался вступиться за свою избранницу и предложил Оганесяну выйти поговорить, вполне вероятно, желая обсудить с коллегой поведение его жены. Однако Иосиф, сам того не понимая, весьма агрессивно отреагировал на слова Андрея.

Иосиф Оганесян и Андрей Шабарин подрались из-за своих девушек

В результате все закончилось тем, что Шабарин набросился на Оганесяна, и лишь нескольким участникам шоу «Спаси свою любовь» удалось разнять парней.

Однако слова Черно в адрес Райсон тоже, как оказалось, повергли в шок Оганесяна, о чем он решил сказать Александре сразу после потасовки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:23

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