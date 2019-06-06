Наталья Водянова выступила на форуме в Монако в золотом платье Burberry
Наталья Водянова принимает участие в форуме «Предприниматель года», организованном в Мокако. Российская супермодель появилась на мероприятии в «золотом» платье от Burberry и поделилась модной идеей с подписчиками своего Instagram-микроблога.
Водянова выступила перед успешными бизнесменами из разных стран в финале делового форума. Знаменитость привлекла внимание гостей своим эффектным нарядом – броским платьем, расшитым золотыми пайетками, с объемными цветами. Фото, где модель запечатлена на фоне городских пейзажей Монте-Карло, она подписала так: «Готовимся к приему на открытии «Всемирного Предпринимателя года».
Водянова встретила на форуме много своих знакомых. Звезда сфотографировалась с некоторыми из них, отметив, что в последний раз они «были вместе в 2013 году на Love Ball».
Водянова выступила перед успешными бизнесменами из разных стран в финале делового форума. Знаменитость привлекла внимание гостей своим эффектным нарядом – броским платьем, расшитым золотыми пайетками, с объемными цветами. Фото, где модель запечатлена на фоне городских пейзажей Монте-Карло, она подписала так: «Готовимся к приему на открытии «Всемирного Предпринимателя года».
Водянова встретила на форуме много своих знакомых. Звезда сфотографировалась с некоторыми из них, отметив, что в последний раз они «были вместе в 2013 году на Love Ball».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:36