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Наталья Водянова выступила на форуме в Монако в золотом платье Burberry

Наталья Водянова принимает участие в форуме «Предприниматель года», организованном в Мокако. Российская супермодель появилась на мероприятии в «золотом» платье от Burberry и поделилась модной идеей с подписчиками своего Instagram-микроблога.
Наталья Водянова выступила на форуме в Монако в золотом платье Burberry

Водянова выступила перед успешными бизнесменами из разных стран в финале делового форума. Знаменитость привлекла внимание гостей своим эффектным нарядом – броским платьем, расшитым золотыми пайетками, с объемными цветами. Фото, где модель запечатлена на фоне городских пейзажей Монте-Карло, она подписала так: «Готовимся к приему на открытии «Всемирного Предпринимателя года».
Наталья Водянова выступила на форуме в Монако в золотом платье Burberry

Водянова встретила на форуме много своих знакомых. Звезда сфотографировалась с некоторыми из них, отметив, что в последний раз они «были вместе в 2013 году на Love Ball».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:36

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