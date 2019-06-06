Наталья Водянова выступила на форуме в Монако в золотом платье Burberry

Водянова выступила перед успешными бизнесменами из разных стран в финале делового форума. Знаменитость привлекла внимание гостей своим эффектным нарядом – броским платьем, расшитым золотыми пайетками, с объемными цветами. Фото, где модель запечатлена на фоне городских пейзажей Монте-Карло, она подписала так:Водянова встретила на форуме много своих знакомых. Звезда сфотографировалась с некоторыми из них, отметив, что в последний раз они «были вместе в 2013 году на Love Ball».