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Эксперты рассказали о пользе воды с лимоном

Эксперты рассказали, что обычная вода с лимоном поможет избавиться от лишних килограммов и улучшит обмен веществ. При этом специалисты отметили: не стоит злоупотреблять данным напитком, поскольку он может вызвать изжогу.
Эксперты рассказали о пользе воды с лимоном

По словам экспертов, вода с лимоном стимулирует работу пищеварительного тракта и способствует снятию различных воспалительных процессов в организме. Ферменты, содержащиеся в этом напитке, способствуют очищению внутренних органов от вредных компонентов и ядохимикатов. Диетологи советуют употреблять обычную воду с добавлением лимонного сока тем людям, которые хотят сбросить несколько килограммов. В таком напитке много магния и кальция, помогающих укрепить костную систему.

Эксперты отметили, что воду с лимоном лучше пить через трубочку, поскольку кислота, содержащаяся в напитке, способна разрушить зубную эмаль. Прежде чем начать данный продукт, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред организму.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:23

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