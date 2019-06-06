Эксперты рассказали о пользе воды с лимоном





По словам экспертов, вода с лимоном стимулирует работу пищеварительного тракта и способствует снятию различных воспалительных процессов в организме. Ферменты, содержащиеся в этом напитке, способствуют очищению внутренних органов от вредных компонентов и ядохимикатов. Диетологи советуют употреблять обычную воду с добавлением лимонного сока тем людям, которые хотят сбросить несколько килограммов. В таком напитке много магния и кальция, помогающих укрепить костную систему.Эксперты отметили, что воду с лимоном лучше пить через трубочку, поскольку кислота, содержащаяся в напитке, способна разрушить зубную эмаль. Прежде чем начать данный продукт, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред организму.