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«Благородные и дворняги»: Ксения Собчак разделила общество

Скандально-известная тележурналистка Ксения Собчак разместила в личном микроблоге пост, в котором продолжила тему злословия и прощения. В этот раз телезнаменитость поведала фолловерам о правилах жизни «благородного человека».

«Благородные и дворняги»: Ксения Собчак разделила общество

Считанные часы назад Собчак опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, в котором разделила общество на «благородных» и «дворняг». Начала свой пост Ксения с цитаты, в которой говорит о следующем: если человек потерял в ее лице приятеля, то это еще не означает, что он обзавелся недоброжелателем.

«Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной», - написала экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

После цитаты Собчак поспешила указать подписчикам на то, что мало кто может жить по таким законам, однако именно они отличают «благородных» от «дворняг». Также Ксения отмечает: обливать грязью кого-то, кто ранее был очень близок к тебе, является «верным признаком “Шарикова”».

«Благородные и дворняги»: Ксения Собчак разделила общество

К слову, читатели тут же вспомнили, как на днях Собчак делалась в личном профиле записью, в которой говорила: не следует считать человека злым только из-за того, что он время от времени делает плохие вещи, причём неумышленно. Тогда Ксения также добавляла: злословие и «дурные поступки» всегда были и будут проявлением озлобленности.

По мнению фанатов, Собчак и сегодняшнюю публикацию посвятила Виторгану.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:55

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