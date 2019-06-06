«Благородные и дворняги»: Ксения Собчак разделила общество

«Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной», - написала экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

Считанные часы назад Собчак опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, в котором разделила общество на «благородных» и «дворняг». Начала свой пост Ксения с цитаты, в которой говорит о следующем: если человек потерял в ее лице приятеля, то это еще не означает, что он обзавелся недоброжелателем.После цитаты Собчак поспешила указать подписчикам на то, что мало кто может жить по таким законам, однако именно они отличают «благородных» от «дворняг». Также Ксения отмечает: обливать грязью кого-то, кто ранее был очень близок к тебе, является «верным признаком “Шарикова”».К слову, читатели тут же вспомнили, как на днях Собчак делалась в личном профиле записью, в которой говорила: не следует считать человека злым только из-за того, что он время от времени делает плохие вещи, причём неумышленно. Тогда Ксения также добавляла: злословие и «дурные поступки» всегда были и будут проявлением озлобленности.По мнению фанатов, Собчак и сегодняшнюю публикацию посвятила Виторгану.