В Анталье туристка едва не погибла от укуса скорпиона





Происшествие произошло 4 июня. Группа туристов разбила лагерь в бухте, которая находится в районе между провинциями Олимпосом и Адрасаном. В ходе прогулки 27-летняя туристка получила укус скорпиона, в результате чего её рука онемела и ухудшилось общее самочувствие. Товарищи вызвали спасательную группу, которая в кротчайший срок доставила пострадавшую в больницу.Из-за отдалённости лагеря и особенностей рельефа спасателям пришлось применить дрон для определения местонахождения пострадавшей. В спасательной операции также приняли участие полицейские, которые доставили девушку в медицинское заведение. В больнице Антальи пострадавшей оказали необходимую помощь, и теперь её жизни ничего не угрожает.