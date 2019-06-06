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В Анталье туристка едва не погибла от укуса скорпиона

В турецком городе Анталья специалисты провели операцию по спасению туристки, которую укусил скорпион. Благодаря их оперативным действиям жизни женщины на данный момент ничего не угрожает.
В Анталье туристка едва не погибла от укуса скорпиона

Происшествие произошло 4 июня. Группа туристов разбила лагерь в бухте, которая находится в районе между провинциями Олимпосом и Адрасаном. В ходе прогулки 27-летняя туристка получила укус скорпиона, в результате чего её рука онемела и ухудшилось общее самочувствие. Товарищи вызвали спасательную группу, которая в кротчайший срок доставила пострадавшую в больницу.

Из-за отдалённости лагеря и особенностей рельефа спасателям пришлось применить дрон для определения местонахождения пострадавшей. В спасательной операции также приняли участие полицейские, которые доставили девушку в медицинское заведение. В больнице Антальи пострадавшей оказали необходимую помощь, и теперь её жизни ничего не угрожает.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:11

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