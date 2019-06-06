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Эксперты предупредили об опасности гипертонии при беременности

Специалисты Кембриджского и Бристольского университетов выяснили, чем опасна для беременных гипертония. Высокое давление у женщин, вынашивающих ребенка, повышает риск развития у них сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
Эксперты предупредили об опасности гипертонии при беременности

Выводы ученых основаны на результатах исследования, в ходе которого анализировались данные около 6,5 млн представительниц прекрасного пола, пребывавших в больницах Великобритании в период 1997-2015 годов. Специалисты зафиксировали более 276 000 случаев, когда беременность сопровождалась гипертонией, и 223 000 – преэклампсией.

Высокое давление во время вынашивания ребенка, как выяснили эксперты, увеличивает вероятность возникновения у будущих матерей проблем с сердцем и сосудами на 45%. У женщин, страдающих преэклампсией при беременности, риск развития таких недугов повышался почти на 70%, а возможность инсультов или инфарктов – в среднем на 80%.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:59

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