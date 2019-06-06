Instagram анонсировал новый формат рекламы Branded Content Ads





Компания Instagram отмечает, что 69% пользователей приходят в соцсеть за авторским контентом. Новинка позволит привлекать аудиторию через аккаунты популярных блогеров и оценивать влияние рекламных постов. Сообщается, новый формат контентной рекламы будет доступен уже через 1-5 недель, а продвижение различных товаров посредством Instagram Stories начнет свою работу через несколько месяцев.Представители брендов могут работать со знаменитыми блогерами напрямую. Для использования нового рекламного формата пользователи смогут в настройках разрешить определенному бренду использовать их публикации. Партнер увидит одобрение на рекламу в Ads Manager и тогда сможет поделиться публикацией в своей ленте или Instagram Stories. Посты-рекламы будут выходить со специальной пометкой «Sponsored».