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Instagram анонсировал новый формат рекламы Branded Content Ads

Представители Instagram сообщили, что в соцсети появится новый инструмент для рекламы под названием Branded Content Ads. Через несколько недель бренды смогут использовать публикации блогеров в качестве рекламы.
Instagram анонсировал новый формат рекламы Branded Content Ads

Компания Instagram отмечает, что 69% пользователей приходят в соцсеть за авторским контентом. Новинка позволит привлекать аудиторию через аккаунты популярных блогеров и оценивать влияние рекламных постов. Сообщается, новый формат контентной рекламы будет доступен уже через 1-5 недель, а продвижение различных товаров посредством Instagram Stories начнет свою работу через несколько месяцев.

Представители брендов могут работать со знаменитыми блогерами напрямую. Для использования нового рекламного формата пользователи смогут в настройках разрешить определенному бренду использовать их публикации. Партнер увидит одобрение на рекламу в Ads Manager и тогда сможет поделиться публикацией в своей ленте или Instagram Stories. Посты-рекламы будут выходить со специальной пометкой «Sponsored».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:48

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