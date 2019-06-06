ДНК-тест подтвердил, что внебрачная дочь Степана Меньщикова ему не родная
Экс-участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков стал героем свежего выпуска программы «На самом деле». Во время передачи выяснилось, что внебрачная дочь телезнаменитости - 5-летняя Бэлла на самом деле не является его наследницей.
Вчера, 5 июня, в эфир телеканала Первый вышла свежая серия телешоу «На самом деле», главной темой которой в очередной раз стало отцовство звезды «Дома-2». Выяснилось, что Меньщиков, так же как и его теперь уже бывшая супруга Евгения Шамаева, в браке вел «двойную жизнь». Дело в том, что больше 5 лет назад Меньщиков познакомился с девушкой по имени Злата Герчикова, с которой начал тайно встречаться. Буквально сразу же пассия Степана забеременела и в 2014 году подарила экс-участнику «Дома-2» еще одну наследницу. И лишь недавно мужчина признался во всем Шамаевой, которая, по ее словам, приняла внебрачную дочь бывшего мужа.
Впрочем, как утверждает Евгения, она натолкнулась на документы, в которых говорилось, что любовница Меньщикова обманывает его. В итоге Шамаева решила провести ДНК-тест, а также вызвать Герчикову на полиграф.
Нужно сказать, что во время передачи «На самом деле» новая избранница Меньщикова то и дело настаивала на том, что родила от Степана, поэтому не видит смысла в проведении тестирования. Как бы то ни было, но ДНК-экспертиза была проведена, ведь Женя, в тайне от Златы, взяла у ее дочери образец слюны и вместе с зубной щеткой экс-супруга отправила в лабораторию.
В конце программы выяснилось, что внебрачная дочь Меньщикова на самом деле не является его наследницей.
Вчера, 5 июня, в эфир телеканала Первый вышла свежая серия телешоу «На самом деле», главной темой которой в очередной раз стало отцовство звезды «Дома-2». Выяснилось, что Меньщиков, так же как и его теперь уже бывшая супруга Евгения Шамаева, в браке вел «двойную жизнь». Дело в том, что больше 5 лет назад Меньщиков познакомился с девушкой по имени Злата Герчикова, с которой начал тайно встречаться. Буквально сразу же пассия Степана забеременела и в 2014 году подарила экс-участнику «Дома-2» еще одну наследницу. И лишь недавно мужчина признался во всем Шамаевой, которая, по ее словам, приняла внебрачную дочь бывшего мужа.
Впрочем, как утверждает Евгения, она натолкнулась на документы, в которых говорилось, что любовница Меньщикова обманывает его. В итоге Шамаева решила провести ДНК-тест, а также вызвать Герчикову на полиграф.
Нужно сказать, что во время передачи «На самом деле» новая избранница Меньщикова то и дело настаивала на том, что родила от Степана, поэтому не видит смысла в проведении тестирования. Как бы то ни было, но ДНК-экспертиза была проведена, ведь Женя, в тайне от Златы, взяла у ее дочери образец слюны и вместе с зубной щеткой экс-супруга отправила в лабораторию.
В конце программы выяснилось, что внебрачная дочь Меньщикова на самом деле не является его наследницей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:45