В Роскачестве рассказали о самых надежных паролях для аккаунтов





Пароль должен быть не короче восьми символов и содержать, кроме цифр, строчных и заглавных букв, другие знаки. Не следует использовать в качестве ключа к странице такую личную информацию, как фамилия, имя, дата рождения. Желательно придумать для каждого аккаунта в Сети разные шифры, это снизит риск их взломов.По словам экспертов Роскачества, даже самые надежные пароли требуют защиты. Специалисты советуют менять ключи каждые полгода и не сообщать их никому, а записанные на бумаге - надежно прятать от чужих глаз. Лучше всего применить двухфакторную аутентификацию, предусматривающую привязку к номеру телефона. В этом случае злоумышленникам не удастся войти в аккаунт даже при правильно подобранном шифре.