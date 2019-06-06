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В Роскачестве рассказали о самых надежных паролях для аккаунтов

Специалисты Роскачества дали интернет-пользователям несколько советов по подбору правильных паролей для аккаунтов, чтобы избежать посягательств злоумышленников на персональные данные. Самыми ненадежными эксперты считают упрощенные и короткие шифры.
В Роскачестве рассказали о самых надежных паролях для аккаунтов

Пароль должен быть не короче восьми символов и содержать, кроме цифр, строчных и заглавных букв, другие знаки. Не следует использовать в качестве ключа к странице такую личную информацию, как фамилия, имя, дата рождения. Желательно придумать для каждого аккаунта в Сети разные шифры, это снизит риск их взломов.

По словам экспертов Роскачества, даже самые надежные пароли требуют защиты. Специалисты советуют менять ключи каждые полгода и не сообщать их никому, а записанные на бумаге - надежно прятать от чужих глаз. Лучше всего применить двухфакторную аутентификацию, предусматривающую привязку к номеру телефона. В этом случае злоумышленникам не удастся войти в аккаунт даже при правильно подобранном шифре.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:14

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