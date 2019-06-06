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Роберт Дауни-младший анонсировал проект по очистке планеты от мусора робототехникой

Известный голливудский актер Роберт Дауни-младший анонсировал новый проект, который создан для очищения планеты от мусора. Это заявление «Железный человек» сделал на конференции re:MARS, прошедшей в Лас-Вегасе.
Роберт Дауни-младший анонсировал проект по очистке планеты от мусора робототехникой

Роберт Дауни-младший, более известный всему миру по роли Тони Старка в фильме «Железный человек», анонсировал революционный проект по очистке мира. На упомянутой конференции, организованной компанией Amazon, актер представил концепцию The Footprint Coalition, призванную очистить окружающую среду от негативного воздействия человека с помощью робототехники и нано-технологий.

Официальной датой старта проекта назначен 2020 год, но уже создан сайт, в котором желающие могут подать заявку на присоединение к инициативе. В данный момент нет подробной информации о планах Роберта Дауни-младшего и о новом проекте. Актер уверил, что к официальной дате он соберёт команду и предоставит четкий план.

Инициативу кинозвезды поддержали многие граждане, в том числе и большое количество работников Amazon, которые подали петицию по изменению курса компании в экологическое направление. Чем закончится всё это и что в итоге предложит актер, пока не известно, но Роберт Дауни-младший пообещал «закатить грандиозную вечеринку» в случае удачной работы проекта.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:49

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