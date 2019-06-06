В Австрии разработали светофоры, распознающие пешеходов





В Вене довольно скоро уберут все кнопки, которыми переключали сигнал светофоров, так как установка способна распознать пешеходов, собирающихся перейти дорогу. Такую технологию разработали ученые из Технического университета Граца. Видеокамера, которая подключена к компьютеру, способна просканировать 40 квадратных метров площади возле светофора. Если люди войдут в этот периметр, алгоритм моментально проанализирует ситуацию и поймет, собирается ли человек перейти дорогу.Система также может распознать пешеходов на костылях и в инвалидных колясках и тех, кто не может переходить проезжую часть быстро. Создатели сообщают, что светофоры не идентифицируют лиц и не будут передавать информацию об их перемещениях на внешние серверы, личные данные людей полностью защищены.Еще система может распознавать ошибки, поэтому если камера сломается, людям не нужно будет ждать зеленого света долго. Новую технологию внедрят в Вене в следующем году на определенных перекрестках.