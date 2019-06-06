Плохое питание может вызвать ухудшение памяти





ПНС называются структуры, объединяющие определенные клетки в мозге и регулирующие частоту преобразования опыта в воспоминания. При изучении новых вещей устанавливается взаимосвязь (синапсы) между нейронами. Перинейрональные сети либо помогают формировать в мозге долговременные нервные пути, важные для памяти, либо мешают познавать новое. При нормальном функционировании ПНС защищают синапсы и нейроны от токсинов, контролируют пластичность клеток. Сбои или отсутствие этих сетей могут привести к возникновению тревожности, психических расстройств, болезни Альцгеймера.Новое исследование показало, что ПНС и связанные с ним нейроны повреждаются в результате плохого питания. Злоупотребление вредной пищей с насыщенными жирами и рафинированными сахарами вызывает в мозге окислительный стресс и токсическое воспаление, и это ведет к удушению памяти. Улучшить когнитивные функции можно с помощью физической активности, прогулок на свежем воздухе, сбалансированные диеты.