Плохое питание может вызвать ухудшение памяти
Плохое питание вредит не только фигуре, но и может негативно отразиться на когнитивных функциях. Специалисты выяснили, что перинейрональные сети (ПНС) защищают нейроны, ответственные за формирование памяти, от токсинов, а неправильный рацион вредит их работе.
ПНС называются структуры, объединяющие определенные клетки в мозге и регулирующие частоту преобразования опыта в воспоминания. При изучении новых вещей устанавливается взаимосвязь (синапсы) между нейронами. Перинейрональные сети либо помогают формировать в мозге долговременные нервные пути, важные для памяти, либо мешают познавать новое. При нормальном функционировании ПНС защищают синапсы и нейроны от токсинов, контролируют пластичность клеток. Сбои или отсутствие этих сетей могут привести к возникновению тревожности, психических расстройств, болезни Альцгеймера.
Новое исследование показало, что ПНС и связанные с ним нейроны повреждаются в результате плохого питания. Злоупотребление вредной пищей с насыщенными жирами и рафинированными сахарами вызывает в мозге окислительный стресс и токсическое воспаление, и это ведет к удушению памяти. Улучшить когнитивные функции можно с помощью физической активности, прогулок на свежем воздухе, сбалансированные диеты.
ПНС называются структуры, объединяющие определенные клетки в мозге и регулирующие частоту преобразования опыта в воспоминания. При изучении новых вещей устанавливается взаимосвязь (синапсы) между нейронами. Перинейрональные сети либо помогают формировать в мозге долговременные нервные пути, важные для памяти, либо мешают познавать новое. При нормальном функционировании ПНС защищают синапсы и нейроны от токсинов, контролируют пластичность клеток. Сбои или отсутствие этих сетей могут привести к возникновению тревожности, психических расстройств, болезни Альцгеймера.
Новое исследование показало, что ПНС и связанные с ним нейроны повреждаются в результате плохого питания. Злоупотребление вредной пищей с насыщенными жирами и рафинированными сахарами вызывает в мозге окислительный стресс и токсическое воспаление, и это ведет к удушению памяти. Улучшить когнитивные функции можно с помощью физической активности, прогулок на свежем воздухе, сбалансированные диеты.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:01