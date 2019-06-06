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В немецком цирке Ронкалли животных заменили трехмерными голограммами

Многие циркачи ищут новые способы для привлечения публики и увеличения прибыли. Недавно немецкий цирк Ронкалли решил отказаться от использования в выступлениях живых животных, заменив их трехмерными голограммами.
В немецком цирке Ронкалли животных заменили трехмерными голограммами

Некоторые руководители цирков боятся отказываться от номеров с живыми представителями фауны, поскольку такое решение может привести к падению выручки за выступление. Но защитники животных часто критикуют владельцев таких развлекательных шоу за неподобающее отношение к "меньшим братьям". Недавно стало известно, что цирк Ронкалли решил внедрить новые элементы в свои представления, чтобы не эксплуатировать живых существ. Новые голографические изображения могут заполнить арену глубиной почти в 6 метров и шириной около 33 метров. Такое выступление позволяет всем гостям увидеть, как слоны исполняют сложные акробатические трюки, а золотые рыбки становятся во много раз больше.

Бернхард Пол, который является основатель данного цирка, инвестировал в трехмерные голограммы более 500 тысяч евро. Также сообщается, что за год новое шоу посетило около 600 тысяч зрителей.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:49

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