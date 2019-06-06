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Похудевшая на 20 кг София Зайка похвасталась фигурой на фото в купальнике

Звезда сериала «Фитнес» София Зайка сразу же после завершения съемок второго сезона отправилась на Кубу. Актриса, похудевшая на 20 кг, отдохнула на одном из местных пляжей и продемонстрировала в Instagram-микроблоге фигуру в купальнике.
Похудевшая на 20 кг София Зайка похвасталась фигурой на фото в купальнике

Побывать на Кубе – это давняя мечта 25-летней знаменитости. Зайка обрадовалась представившейся возможности отдохнуть на острове, полюбоваться местными пейзажами. Актриса рассказала, как она увлеклась фотосъемкой и отстала от компании друзей, что для нее не впервые. Звезда «Фитнеса» испугалась, заблудившись на узких улицах Старой Гаваны, и долго блуждала, не понимая, как выбраться из этого «лабиринта». К счастью, ее разыскал гид.
Похудевшая на 20 кг София Зайка похвасталась фигурой на фото в купальнике

Зайка также посетила легендарный отель Ambos Mundos, где в свое время проживал Эрнест Хемингуэй. Актриса нашла время, чтобы понежиться на пляже курортного города Варадеро, и представила фото в купальнике на суд поклонников. Фолловеры восхитились фигурой актрисы, сумевшей похудеть на 20 кг.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:13

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