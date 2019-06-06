Леша Купин: «Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности»

«Меня эта ситуация улыбает, потому что все это как-то быстро и спонтанно…», - подчеркнул герой «Дома-2».

«Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности…», - добавил Алексей.

«Я считаю, что Богдаша, мой крестник, должен расти в полноценной семье!» - заявил Леша.





