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Леша Купин: «Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин сообщил шокирующую новость. По словам возлюбленного Майи Донцовой, Алена Савкина (Рапунцель-младшая) и Илья Яббаров посетили центр планирования беременности.

Леша Купин: «Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности»

На днях Яббаров намекнул поклонникам, что они окончательно воссоединились с Савкиной и уже даже планируют второго малыша. И несмотря на то, что многие фолловеры обрадовались этой новости, большинство подписчиков, в том числе и некоторые герои телестройки «Дом-2», восприняли слова Ильи как некую шутку.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с крестным отцом наследника Яббарова и Савкиной – Алексеем Купиным, в котором он рассказал, что общался с Ильей на тему его недавнего поста. По словам избранника Донцовой, и для него заявления кума стали большой неожиданностью.

«Меня эта ситуация улыбает, потому что все это как-то быстро и спонтанно…», - подчеркнул герой «Дома-2».


Леша Купин: «Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности»

Как утверждает Купин, Яббаров и Рапунцель-младшая всерьез задумались о том, чтобы в ближайшее время обзавестись вторым малышом.

«Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности…», - добавил Алексей.


К слову, Купину все-таки кажется, что Яббаров немного преувеличивает, когда заявляет о том, будто они с Савкиной планируют рождение дочери, однако факт того, что парочка наконец-таки воссоединилась, его очень радует, сообщает Dom2Life.

«Я считаю, что Богдаша, мой крестник, должен расти в полноценной семье!» - заявил Леша.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:12

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