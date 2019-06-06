Леша Купин: «Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности»
Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин сообщил шокирующую новость. По словам возлюбленного Майи Донцовой, Алена Савкина (Рапунцель-младшая) и Илья Яббаров посетили центр планирования беременности.
На днях Яббаров намекнул поклонникам, что они окончательно воссоединились с Савкиной и уже даже планируют второго малыша. И несмотря на то, что многие фолловеры обрадовались этой новости, большинство подписчиков, в том числе и некоторые герои телестройки «Дом-2», восприняли слова Ильи как некую шутку.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с крестным отцом наследника Яббарова и Савкиной – Алексеем Купиным, в котором он рассказал, что общался с Ильей на тему его недавнего поста. По словам избранника Донцовой, и для него заявления кума стали большой неожиданностью.
Как утверждает Купин, Яббаров и Рапунцель-младшая всерьез задумались о том, чтобы в ближайшее время обзавестись вторым малышом.
К слову, Купину все-таки кажется, что Яббаров немного преувеличивает, когда заявляет о том, будто они с Савкиной планируют рождение дочери, однако факт того, что парочка наконец-таки воссоединилась, его очень радует, сообщает Dom2Life.
На днях Яббаров намекнул поклонникам, что они окончательно воссоединились с Савкиной и уже даже планируют второго малыша. И несмотря на то, что многие фолловеры обрадовались этой новости, большинство подписчиков, в том числе и некоторые герои телестройки «Дом-2», восприняли слова Ильи как некую шутку.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с крестным отцом наследника Яббарова и Савкиной – Алексеем Купиным, в котором он рассказал, что общался с Ильей на тему его недавнего поста. По словам избранника Донцовой, и для него заявления кума стали большой неожиданностью.
«Меня эта ситуация улыбает, потому что все это как-то быстро и спонтанно…», - подчеркнул герой «Дома-2».
Как утверждает Купин, Яббаров и Рапунцель-младшая всерьез задумались о том, чтобы в ближайшее время обзавестись вторым малышом.
«Илья сказал мне, что они ездили в центр планирования беременности…», - добавил Алексей.
К слову, Купину все-таки кажется, что Яббаров немного преувеличивает, когда заявляет о том, будто они с Савкиной планируют рождение дочери, однако факт того, что парочка наконец-таки воссоединилась, его очень радует, сообщает Dom2Life.
«Я считаю, что Богдаша, мой крестник, должен расти в полноценной семье!» - заявил Леша.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:12