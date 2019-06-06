В Шанхае построят станцию для заправки водородных автомобилей





Руководство Шанхая планирует создать завод по накоплению и заправке водорода площадью 8 тысяч квадратных метров. Объект сможет производить до 2 тонн экологичного топлива в день. Разместят станцию в промышленной зоне, поскольку ряд предприятий вырабатывают водород в качестве побочного продукта. Станция станет собирать и хранить вещество, а после - заправлять автомобили и отправлять топливо на меньшие заправки в районе 100 километров.Власти Китая планируют создать целую сеть подобных станций до 2030 года. В целом китайцы построят 500 экологически чистых заправок на своей территории.