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В Шанхае построят станцию для заправки водородных автомобилей

Власти Шанхая планируют построить мега-станцию для заправки водородных автомобилей. Также объект будет поставлять топливо на автозаправки в радиусе 100 километров.
В Шанхае построят станцию для заправки водородных автомобилей

Руководство Шанхая планирует создать завод по накоплению и заправке водорода площадью 8 тысяч квадратных метров. Объект сможет производить до 2 тонн экологичного топлива в день. Разместят станцию в промышленной зоне, поскольку ряд предприятий вырабатывают водород в качестве побочного продукта. Станция станет собирать и хранить вещество, а после - заправлять автомобили и отправлять топливо на меньшие заправки в районе 100 километров.

Власти Китая планируют создать целую сеть подобных станций до 2030 года. В целом китайцы построят 500 экологически чистых заправок на своей территории.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:56

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