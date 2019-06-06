Журнал Forbes признал Рианну самой богатой женщиной шоу-бизнеса

Большую часть своего состояния Рианна заработала не исполнением песен. Знаменитость разбогатела благодаря сотрудничеству с группой компаний LVMH, которая стала совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, созданного певицей в 2017 году. По словам селебрити, она занимается бизнесом не ради денег, но делает лишь то, что считает нужным и любит. а деньги ей нужны лишь для того, чтобы помогать своей семье и людям, которым она обеспечивает рабочие места.Журнал Forbes признал Рианну самой богатой женщиной в шоу-бизнесе. Она смогла обойти Мадонну, которая заработала 570 миллионов долларов, и Селин Дион с состоянием в 450 миллионов. Певица Бейонсе заработала около 400 миллионов и заняла 4 строчку в рейтинге, а вот ее супруг рэпер Jay-Z был признан Forbes первым музыкантом-миллиардером.