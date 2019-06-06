«Вау! Полегче!»: Максим Галкин оценил фото Орбакайте в наряде императрицы

Российская эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте на данный момент снимается в продолжении легендарного фильма «Гардемарины». 48-летняя артистка впервые показала поклонникам фото со съемок кинокартины.- написала Орбакайте.Стоит отметить, что опубликованное фото вызвало восторг не только у поклонников артистки, но и у супруга Примадонны Максима Галкина. В комментариях шоумен написал: «Вау! Полегче!».Напомним, в 1991-1992 годах Кристина Орбакайте снималась во второй и третьей частях легендарного фильма «Гардемарины», играя принцессу Фике, которая в будущем стала императрицей Екатериной II.