Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил, что его жена четыре года назад «бежала от войны»
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин заступился за свою беременную жену. Телезнаменитость решил напомнить недоброжелателям, что Александра Артемова четыре года назад «бежала от войны».
Ни для кого не является секретом, что многие звезды, в том числе и выпускники телепроекта «Дом-2» довольно часто рекламируют в личных микроблогах различные конкурсы, где можно неплохо заработать. Не является исключением и Саша Артемова, которая на днях поделилась с поклонниками ссылкой на опрос, на котором, якобы можно заработать. Как оказалось, буквально сразу же на будущую мамочку накинулись с жесткой критикой.
На защиту Артемовой тут же встал Кузин, который вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и, не церемонясь с хейтерами, в пух и прах раскритиковал их высказывания в адрес беременной девушки. Также Евгений поспешил напомнить недоброжелателям, что его возлюбленная несколько лет назад «бежала от войны», но все равно не ленилась и продолжала идти к поставленным перед собой целям, однако уже в другой стране.
Судя по всему, критика хейтеров в адрес Артемовой настолько сильно разозлила Кузина, что он, не подбирая выражений, принялся оскорблять злопыхателей.
Ни для кого не является секретом, что многие звезды, в том числе и выпускники телепроекта «Дом-2» довольно часто рекламируют в личных микроблогах различные конкурсы, где можно неплохо заработать. Не является исключением и Саша Артемова, которая на днях поделилась с поклонниками ссылкой на опрос, на котором, якобы можно заработать. Как оказалось, буквально сразу же на будущую мамочку накинулись с жесткой критикой.
На защиту Артемовой тут же встал Кузин, который вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и, не церемонясь с хейтерами, в пух и прах раскритиковал их высказывания в адрес беременной девушки. Также Евгений поспешил напомнить недоброжелателям, что его возлюбленная несколько лет назад «бежала от войны», но все равно не ленилась и продолжала идти к поставленным перед собой целям, однако уже в другой стране.
«Ей 24 года… Она малышка еще…Она четыре года назад сбежала, бежала от войны в одних трусах! Приехала в Москву, и за четыре года у нее сегодня есть своя квартира, у нее есть свой автомобиль, свыше трех с половиной миллионов стоимостью, у нее потрясающая внешность и она может себе позволить купить абсолютно все!» - заявил Кузин.
Судя по всему, критика хейтеров в адрес Артемовой настолько сильно разозлила Кузина, что он, не подбирая выражений, принялся оскорблять злопыхателей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07