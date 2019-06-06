Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил, что его жена четыре года назад «бежала от войны»

«Ей 24 года… Она малышка еще…Она четыре года назад сбежала, бежала от войны в одних трусах! Приехала в Москву, и за четыре года у нее сегодня есть своя квартира, у нее есть свой автомобиль, свыше трех с половиной миллионов стоимостью, у нее потрясающая внешность и она может себе позволить купить абсолютно все!» - заявил Кузин.



