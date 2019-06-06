АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил, что его жена четыре года назад «бежала от войны»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин заступился за свою беременную жену. Телезнаменитость решил напомнить недоброжелателям, что Александра Артемова четыре года назад «бежала от войны».
Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил, что его жена четыре года назад «бежала от войны»

Ни для кого не является секретом, что многие звезды, в том числе и выпускники телепроекта «Дом-2» довольно часто рекламируют в личных микроблогах различные конкурсы, где можно неплохо заработать. Не является исключением и Саша Артемова, которая на днях поделилась с поклонниками ссылкой на опрос, на котором, якобы можно заработать. Как оказалось, буквально сразу же на будущую мамочку накинулись с жесткой критикой.

На защиту Артемовой тут же встал Кузин, который вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и, не церемонясь с хейтерами, в пух и прах раскритиковал их высказывания в адрес беременной девушки. Также Евгений поспешил напомнить недоброжелателям, что его возлюбленная несколько лет назад «бежала от войны», но все равно не ленилась и продолжала идти к поставленным перед собой целям, однако уже в другой стране.
Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил, что его жена четыре года назад «бежала от войны»

«Ей 24 года… Она малышка еще…Она четыре года назад сбежала, бежала от войны в одних трусах! Приехала в Москву, и за четыре года у нее сегодня есть своя квартира, у нее есть свой автомобиль, свыше трех с половиной миллионов стоимостью, у нее потрясающая внешность и она может себе позволить купить абсолютно все!» - заявил Кузин.

Судя по всему, критика хейтеров в адрес Артемовой настолько сильно разозлила Кузина, что он, не подбирая выражений, принялся оскорблять злопыхателей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын актрисы Агнии Дитковските отмечает
Палеогенетики расшифровали ДНК древних
Звезда "Дома-2" Маша Кохно рассказала,
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5
Специалисты сравнили камеры смартфонов
Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил,
Вера Брежнева прокомментировала слухи
Виктория Дайнеко налегает на бургеры и
ФБР представило досье на снежного
В Новосибирске мужчина до смерти забил
Опубликован тизер нового внедорожника
Ольга Бузова призналась, что в
Проект «Дом-2» может начать переезд на
Андрей Малахов устроил выставку
Настя Квитко опубликовала новое фото в
Бюджетный смартфон Moto E6 Plus
«Не вводите людей в заблуждение»:
Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ
Джулия Робертс: «Финал «Красотки»
Племянница Софии Ротару Соня Кей
Ученые создали алгоритм, способный
Вышел трейлер фильма "К звёздам" с
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon
Согласиться выйти замуж для Дженнифер
Ученые рассказали о пользе ежедневного
Розе Сябитовой требуется помощь
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок
Настя Каменских продемонстрировала
Названы методы противодействия
Экс-возлюбленная Андрея Губина
Просмотреть все новости