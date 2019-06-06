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Езда на работу на машине может увеличить риск преждевременной смерти на треть

Ученые напоминают, что люди, у которых имеется ожирение и они при этом ездят на работу на машине, предрасположены к рискам ранней смерти. Специалисты советуют повысить уровень физической активности.
Езда на работу на машине может увеличить риск преждевременной смерти на треть

Тучные люди, передвигающиеся на машинах, подвержены риску смерти от любой причины на 32%, если сопоставлять их с людьми нормального веса, которые добираются на работу на велосипеде. Итоги представили на Европейском конгрессе по ожирению, они базируются на изучении более 160 000 британцев.

Возраст испытуемых варьировался от 37 до 73 лет. Все они рассказали, на каком транспорте зачастую перемещались. Оценки показали, что при активном режиме поездок на работу уменьшался риск смерти на 50%, нежели при езде на машине. Если сравнивать людей с обычным весом, то люди с ожирением, которые добирались на работу машиной, на 32% имели повышенные риски преждевременной смерти. Кроме того у них в два раза увеличивались риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Тучные люди могут снижать процент, если станут практиковать активную поездку на работу, ведь их можно осуществлять ежедневно без лишних затрат. Также необходимо следить за уровнем физической активности и соблюдать все рекомендации относительно здоровья.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 11:06

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