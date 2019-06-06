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Звезда "Дома-2" Маша Кохно рассказала, что пережила клиническую смерть

Клиническая смерть изменила Марию Кахно.

Рассказывая о своей жизни до проекта «Дом-2», Маша описывала сложную ситуацию с анорексией. Поклонникам понравился стиль изложения девушки, и они попросили от нее продолжение написаний историй из личной жизни. Мария послушалась советов и поделилась, как испытала клиническую смерть.
Звезда "Дома-2" Маша Кохно рассказала, что пережила клиническую смерть

Эта история является продолжением случая со страшным заболеванием. В то время девушка из-за безответной любви к мужчине довела себя до истощения как физически, так и морально. Сильная депрессия рождала в голове у Маши мысли о смерти.

Психологи не могли вывести ее из этого состояния. Только после того как Кахно лично испытала клиническую смерть, она начала по другому относиться к жизни.
Звезда "Дома-2" Маша Кохно рассказала, что пережила клиническую смерть

Она все переосмыслила, поняв, что нельзя не ценить то, что дано свыше. У каждого бывает много проблем, но они не стоят того, чтобы лишиться главного для человека. К правильному восприятию своего существования Кахно призывает всех людей.

Для скрипачки из проекта жизнь – это радость, которую она дарит окружающим. Она считает, что важно с уважением относиться к людям, ценить свое и чужое время. Деньги она бы тратила на получение ярких эмоций, а не на материальные блага, чего и желает поклонникам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:32

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