Сын актрисы Агнии Дитковските отмечает свой первый юбилей
Сын российской киноактрисы литовского происхождения Агнии Дитковските отмечает свой первый юбилей. Фёдора Чадова поздравили его бабушка, Татьяна Лютаева, и отец, Алексей Чадов, разместив фото ребенка в своих Instagram-аккаунтах.
Советская, литовская и российская актриса театра, кино и телевидения Татьяна Лютаева опубликовала трогательный снимок, на котором юбиляр задувает свечи на торте. «Мой любимый Фёдор Алексеевич, с днём рождения тебя! Первый юбилей. Будь счастлив, внук, и будь здоров! Очень сильно люблю тебя», - написала заслуженная артистка РФ. Друзья и подписчики Лютаевой также поздравили 5-летнего именинника, пожелав счастья и отметив, что внук очень похож на бабушку.
Российский актёр театра и кино Алексей Чадов также порадовал поклонников парой фотографий с сыном и написал: «Спасибо за ваши теплые поздравления, друзья мои!»
Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов состояли в браке на протяжении трёх лет. В 2015 году, когда их сыну Фёдору не было и года, актёры развелись. Несмотря на это, бывшие супруги проводят много времени с ребенком, они даже вели вместе реалити-шоу «Союзники».
Советская, литовская и российская актриса театра, кино и телевидения Татьяна Лютаева опубликовала трогательный снимок, на котором юбиляр задувает свечи на торте. «Мой любимый Фёдор Алексеевич, с днём рождения тебя! Первый юбилей. Будь счастлив, внук, и будь здоров! Очень сильно люблю тебя», - написала заслуженная артистка РФ. Друзья и подписчики Лютаевой также поздравили 5-летнего именинника, пожелав счастья и отметив, что внук очень похож на бабушку.
Российский актёр театра и кино Алексей Чадов также порадовал поклонников парой фотографий с сыном и написал: «Спасибо за ваши теплые поздравления, друзья мои!»
Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов состояли в браке на протяжении трёх лет. В 2015 году, когда их сыну Фёдору не было и года, актёры развелись. Несмотря на это, бывшие супруги проводят много времени с ребенком, они даже вели вместе реалити-шоу «Союзники».
ШоуБиз
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 10:53