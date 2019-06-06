Сын актрисы Агнии Дитковските отмечает свой первый юбилей

Советская, литовская и российская актриса театра, кино и телевидения Татьяна Лютаева опубликовала трогательный снимок, на котором юбиляр задувает свечи на торте.написала заслуженная артистка РФ. Друзья и подписчики Лютаевой также поздравили 5-летнего именинника, пожелав счастья и отметив, что внук очень похож на бабушку.Российский актёр театра и кино Алексей Чадов также порадовал поклонников парой фотографий с сыном и написал:Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов состояли в браке на протяжении трёх лет. В 2015 году, когда их сыну Фёдору не было и года, актёры развелись. Несмотря на это, бывшие супруги проводят много времени с ребенком, они даже вели вместе реалити-шоу «Союзники».