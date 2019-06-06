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Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак в решении конфликта с компанией «Kinodanz»

Прославленный YouTube-блогер Женя Баженов, более известный под вымышленным прозвищем BadComedian отказался от помощи скандально-известной тележурналистки Ксении Собчак. По словам телезнаменитости, киноблогер буквально требует «разборок» в суде.

Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак в решении конфликта с компанией «Kinodanz»

Не так давно стало известно, что YouTube-блогер Евгений Баженов столкнулся с судебными тяжбами. Известная российская кинокомпания «Kinodanz» обвиняет BadComedian в несоблюдении интеллектуальной собственности и настаивает на том, чтобы обозреватель кинофильмов выплатил им один миллион рублей компенсации.

Отметим, что когда об этой проблеме Баженов рассказал поклонникам, на его сторону встали многие звезды российского шоу-бизнеса. В их числе оказался Иван Ургант, Федор Бондарчук, Нателла Крапивина и другие. Не осталась в стороне и экс-претендент на пост главы РФ в 2018 году Ксения Собчак.

Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак в решении конфликта с компанией «Kinodanz»

Собчак записала короткий видеоролик, который разместила на своем YouTube-канале, где презентует шоу «Осторожно, Собчак!». Ксения заявила, что захотела помочь Баженову, поэтому связалась с представителями компании «Kinodanz» и разъяснила им, что те ведут себя несправедливо.

Как утверждает Собчак, ей удалось уговорить продюсеров студии отозвать требование, однако для начала они хотят увидеться с киноблогером, чтобы объяснить ему все. Впрочем, Баженов отказался от помощи Ксении и заявил, что теперь все будет решать только через суд.

К слову, в своем видео Собчак призывает Баженова одуматься и наконец-таки примириться с компанией «Kinodanz».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:23

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