АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится поправиться

Виктория Дайнеко лакомится бургерами и не опасается за свою талию. В Instagram-аккаунте знаменитость объяснила, как ей удается налегать на такую еду и не поправляться.
Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится поправиться

Оказалось, артистке удалось найти в Москве кафе, где делают бургеры без глютена. Именно на этот компонент многие диетологи возлагают ответственность за появление лишнего веса, возникновение проблем с пищеварением и кожей. Теперь Дайнеко без опасений за талию может иногда лакомиться любимым блюдом. Знаменитость на камеру съела бургер с таким аппетитом, что поклонники отметили: у них «слюни потекли».
Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится поправиться

Раньше 32-летняя певица признавалась: она не занимается спортом уже около полутора лет, так как из-за регулярных тренировок превращается в «качка». Однако, судя по публикуемым фотографиям, с фигурой звезды все в порядке. Дайнеко, признали фолловеры, выглядит женственно и естественно, в отличие от ее «силиконовых» коллег.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын актрисы Агнии Дитковските отмечает
Палеогенетики расшифровали ДНК древних
Звезда "Дома-2" Маша Кохно рассказала,
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5
Специалисты сравнили камеры смартфонов
Звезда «Дома-2» Женя Кузин напомнил,
Вера Брежнева прокомментировала слухи
Виктория Дайнеко налегает на бургеры и
ФБР представило досье на снежного
В Новосибирске мужчина до смерти забил
Опубликован тизер нового внедорожника
Ольга Бузова призналась, что в
Проект «Дом-2» может начать переезд на
Андрей Малахов устроил выставку
Настя Квитко опубликовала новое фото в
Бюджетный смартфон Moto E6 Plus
«Не вводите людей в заблуждение»:
Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ
Джулия Робертс: «Финал «Красотки»
Племянница Софии Ротару Соня Кей
Ученые создали алгоритм, способный
Вышел трейлер фильма "К звёздам" с
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon
Согласиться выйти замуж для Дженнифер
Ученые рассказали о пользе ежедневного
Розе Сябитовой требуется помощь
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок
Настя Каменских продемонстрировала
Названы методы противодействия
Экс-возлюбленная Андрея Губина
Просмотреть все новости