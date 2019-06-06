Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится поправиться

Оказалось, артистке удалось найти в Москве кафе, где делают бургеры без глютена. Именно на этот компонент многие диетологи возлагают ответственность за появление лишнего веса, возникновение проблем с пищеварением и кожей. Теперь Дайнеко без опасений за талию может иногда лакомиться любимым блюдом. Знаменитость на камеру съела бургер с таким аппетитом, что поклонники отметили: у них «слюни потекли».Раньше 32-летняя певица признавалась: она не занимается спортом уже около полутора лет, так как из-за регулярных тренировок превращается в «качка». Однако, судя по публикуемым фотографиям, с фигурой звезды все в порядке. Дайнеко, признали фолловеры, выглядит женственно и естественно, в отличие от ее «силиконовых» коллег.