Специалисты сравнили камеры смартфонов Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 и Oppo Reno 10x
На YouTube-канале TechZG опубликован видеоролик, на кадрах которого эксперты сравнили характеристики камер в смартфонах Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 и Oppo Reno 10x. В ходе эксперимента мобильные устройства проводили съёмку в различных условиях.
Также принимались во внимание возможности оптического зума. В ходе проведенных тестов эксперты установили лидера. Им стал смартфон Oppo Reno 10x, показав лучший результат среди конкурентов.
Однако в условиях малой освещенности немного лучше себя проявил Xiaomi Mi 9. Камера этого смартфона после съёмки выдаёт более четкую "картинку" и лучшую детализацию.
Redmi K20 Pro также показал неплохие результаты, но справился немного хуже с поставленными задачами, чем его оппоненты. Этот телефон поступит на европейский рынок под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Также принимались во внимание возможности оптического зума. В ходе проведенных тестов эксперты установили лидера. Им стал смартфон Oppo Reno 10x, показав лучший результат среди конкурентов.
Однако в условиях малой освещенности немного лучше себя проявил Xiaomi Mi 9. Камера этого смартфона после съёмки выдаёт более четкую "картинку" и лучшую детализацию.
Redmi K20 Pro также показал неплохие результаты, но справился немного хуже с поставленными задачами, чем его оппоненты. Этот телефон поступит на европейский рынок под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:14