Специалисты сравнили камеры смартфонов Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 и Oppo Reno 10x





Также принимались во внимание возможности оптического зума. В ходе проведенных тестов эксперты установили лидера. Им стал смартфон Oppo Reno 10x, показав лучший результат среди конкурентов.Однако в условиях малой освещенности немного лучше себя проявил Xiaomi Mi 9. Камера этого смартфона после съёмки выдаёт более четкую "картинку" и лучшую детализацию.Redmi K20 Pro также показал неплохие результаты, но справился немного хуже с поставленными задачами, чем его оппоненты. Этот телефон поступит на европейский рынок под названием Xiaomi Mi 9T Pro.