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Специалисты сравнили камеры смартфонов Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 и Oppo Reno 10x

На YouTube-канале TechZG опубликован видеоролик, на кадрах которого эксперты сравнили характеристики камер в смартфонах Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 и Oppo Reno 10x. В ходе эксперимента мобильные устройства проводили съёмку в различных условиях.
Специалисты сравнили камеры смартфонов Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 и Oppo Reno 10x

Также принимались во внимание возможности оптического зума. В ходе проведенных тестов эксперты установили лидера. Им стал смартфон Oppo Reno 10x, показав лучший результат среди конкурентов.

Однако в условиях малой освещенности немного лучше себя проявил Xiaomi Mi 9. Камера этого смартфона после съёмки выдаёт более четкую "картинку" и лучшую детализацию.

Redmi K20 Pro также показал неплохие результаты, но справился немного хуже с поставленными задачами, чем его оппоненты. Этот телефон поступит на европейский рынок под названием Xiaomi Mi 9T Pro.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:14

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