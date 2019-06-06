Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
В социальной сети Instagram Вера Брежнева презентовала свой новый клип на песню «Я не святая». В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Несколько дней назад в Сети появились сведения о том, будто бы Константин Меладзе был замечен с неизвестной блондинкой в одном из столичных клубов. Пользователи начали гадать, как на такую новость отреагирует супруга продюсера Вера Брежнева. Недавно певица презентовала в своем Instagram клип на композицию «Я не святая». В комментарии она решила прокомментировать слухи об измене возлюбленного. Исполнительница сообщила, что пока ее муж, по утверждениям некоторых журналистов, гуляет в клубе с блондинкой, она с ним же приготовила новую видео-работу.
В конце своего поста Вера Брежнева написала: «И когда он все успевает...?!»
Подписчики певицы высоко оценили ее новую работу и посоветовали не обращать внимания на слухи. Всего за несколько часов видео исполнительницы посмотрели более 570 000 пользователей Instagram.
Несколько дней назад в Сети появились сведения о том, будто бы Константин Меладзе был замечен с неизвестной блондинкой в одном из столичных клубов. Пользователи начали гадать, как на такую новость отреагирует супруга продюсера Вера Брежнева. Недавно певица презентовала в своем Instagram клип на композицию «Я не святая». В комментарии она решила прокомментировать слухи об измене возлюбленного. Исполнительница сообщила, что пока ее муж, по утверждениям некоторых журналистов, гуляет в клубе с блондинкой, она с ним же приготовила новую видео-работу.
В конце своего поста Вера Брежнева написала: «И когда он все успевает...?!»
Подписчики певицы высоко оценили ее новую работу и посоветовали не обращать внимания на слухи. Всего за несколько часов видео исполнительницы посмотрели более 570 000 пользователей Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:02