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Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

В социальной сети Instagram Вера Брежнева презентовала свой новый клип на песню «Я не святая». В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Несколько дней назад в Сети появились сведения о том, будто бы Константин Меладзе был замечен с неизвестной блондинкой в одном из столичных клубов. Пользователи начали гадать, как на такую новость отреагирует супруга продюсера Вера Брежнева. Недавно певица презентовала в своем Instagram клип на композицию «Я не святая». В комментарии она решила прокомментировать слухи об измене возлюбленного. Исполнительница сообщила, что пока ее муж, по утверждениям некоторых журналистов, гуляет в клубе с блондинкой, она с ним же приготовила новую видео-работу.
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

В конце своего поста Вера Брежнева написала: «И когда он все успевает...?!»

Подписчики певицы высоко оценили ее новую работу и посоветовали не обращать внимания на слухи. Всего за несколько часов видео исполнительницы посмотрели более 570 000 пользователей Instagram.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:02

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