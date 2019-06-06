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ФБР представило досье на снежного человека

ФБР США представило пакет документов, которые связаны с исследованиями о снежном человеке. Специалист, который занимался поиском йети, проанализировал некие образцы.
ФБР представило досье на снежного человека

Питер Берн в 1976 году захотел подтвердить слухи о жизни некоего существа и вынудил ФБР проверить 15 образцов – ткани и волосы. Эксперты, проанализировав материалы, дали заключение, что они относятся к семейству оленевых.

Ученый признается: несмотря на свой возраст - сейчас ему 93 года, он не теряет веру в то, чтобы подтвердить существование снежного человека. Исследователь сообщил, что возможность впервые поехать на поиски загадочного существа возникла у него в 1946 году, когда он был в Индии. Позже в Непале он организовал 3 экспедиции, чтобы найти йети. Питер Берн признается: он находил возможные следы снежного человека с пятью пальцами, хотя и не отрицает, что это могли быть отпечатки людей.

В 1960 годах ученый все еще хотел собрать улики, которые подтвердят существование Бигфута на берегах Тихого океана. Теперь же эта идея все равно осталась с ним, как хобби.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 09:45

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