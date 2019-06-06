ФБР представило досье на снежного человека





Питер Берн в 1976 году захотел подтвердить слухи о жизни некоего существа и вынудил ФБР проверить 15 образцов – ткани и волосы. Эксперты, проанализировав материалы, дали заключение, что они относятся к семейству оленевых.Ученый признается: несмотря на свой возраст - сейчас ему 93 года, он не теряет веру в то, чтобы подтвердить существование снежного человека. Исследователь сообщил, что возможность впервые поехать на поиски загадочного существа возникла у него в 1946 году, когда он был в Индии. Позже в Непале он организовал 3 экспедиции, чтобы найти йети. Питер Берн признается: он находил возможные следы снежного человека с пятью пальцами, хотя и не отрицает, что это могли быть отпечатки людей.В 1960 годах ученый все еще хотел собрать улики, которые подтвердят существование Бигфута на берегах Тихого океана. Теперь же эта идея все равно осталась с ним, как хобби.