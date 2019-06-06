Ольга Бузова призналась, что в действительности не хотела разводиться с Дмитрием Тарасовым

«Я верю до сих пор, что если у меня будет следующий брак, то развода я не допущу», - подчеркнула телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

3 июня в одном из лучших заведений Москвы состоялась официальная презентация нового клипа и песни Бузовой, мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Как стало известно, написал Ольге эту композицию ее близкий друг и коллега – хип-хоп певец Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST.После выступления Бузова поспешила ответить на все вопросы журналистов, один из которых касался ее слов об отмене разводов. Напомним, что Ольга прожила в браке с Тарасовым четыре года, однако в конце 2016 года парочка рассталась. Именно этот момент певица и решила напомнить всем присутствующим.Как утверждает Бузова, она на самом деле не хотела разводиться, и только обстоятельства, которые неожиданно появились, стали причиной того, что она не смогла сохранить свой брак.По мнению фолловеров, Бузова по-прежнему жалеет о том, что не уделяла должного внимания Тарасову, которому в итоге пришлось искать его «на стороне».