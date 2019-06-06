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Ольга Бузова призналась, что в действительности не хотела разводиться с Дмитрием Тарасовым

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова впервые призналась, что на самом деле не хотела разводиться с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Об этом поющая телеведущая рассказала на закрытой вечеринке по случаю презентации своей новой песни «Водица» и видеоклипа на нее.
Ольга Бузова призналась, что в действительности не хотела разводиться с Дмитрием Тарасовым

3 июня в одном из лучших заведений Москвы состоялась официальная презентация нового клипа и песни Бузовой, мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Как стало известно, написал Ольге эту композицию ее близкий друг и коллега – хип-хоп певец Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST.

После выступления Бузова поспешила ответить на все вопросы журналистов, один из которых касался ее слов об отмене разводов. Напомним, что Ольга прожила в браке с Тарасовым четыре года, однако в конце 2016 года парочка рассталась. Именно этот момент певица и решила напомнить всем присутствующим.

Как утверждает Бузова, она на самом деле не хотела разводиться, и только обстоятельства, которые неожиданно появились, стали причиной того, что она не смогла сохранить свой брак.
Ольга Бузова призналась, что в действительности не хотела разводиться с Дмитрием Тарасовым

«Я верю до сих пор, что если у меня будет следующий брак, то развода я не допущу», - подчеркнула телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

По мнению фолловеров, Бузова по-прежнему жалеет о том, что не уделяла должного внимания Тарасову, которому в итоге пришлось искать его «на стороне».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10

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