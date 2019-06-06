В Новосибирске мужчина до смерти забил экс-супругу гвоздодером
Перед судом Новосибирска предстанет 59-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей бывшей жены. Житель областного центра в ходе ссоры забил экс-супругу до смерти гвоздодером.
В представительстве прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла 18 февраля. Как выяснилось в ходе следствия, бывшие супруги пребывали в разводе, но поддерживали дружеские отношения и часто общались. Зимой мужчина приехал к 44-летней женщине на работу, чтобы одолжить деньги. Новосибирец предложил экс-возлюбленной подвести ее домой, но по дороге пара поссорилась.
Конфликт закончился трагедией. Мужчина схватил гвоздодер и нанес оппонентке около 64 ударов в область головы и шеи. Женщина умерла на месте. Обвиняемый погрузил труп жертвы в багажник и хотел спрятать, однако его машина застряла в снегу. Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД.
Прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.
В представительстве прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла 18 февраля. Как выяснилось в ходе следствия, бывшие супруги пребывали в разводе, но поддерживали дружеские отношения и часто общались. Зимой мужчина приехал к 44-летней женщине на работу, чтобы одолжить деньги. Новосибирец предложил экс-возлюбленной подвести ее домой, но по дороге пара поссорилась.
Конфликт закончился трагедией. Мужчина схватил гвоздодер и нанес оппонентке около 64 ударов в область головы и шеи. Женщина умерла на месте. Обвиняемый погрузил труп жертвы в багажник и хотел спрятать, однако его машина застряла в снегу. Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД.
Прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:34