В Новосибирске мужчина до смерти забил экс-супругу гвоздодером





В представительстве прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла 18 февраля. Как выяснилось в ходе следствия, бывшие супруги пребывали в разводе, но поддерживали дружеские отношения и часто общались. Зимой мужчина приехал к 44-летней женщине на работу, чтобы одолжить деньги. Новосибирец предложил экс-возлюбленной подвести ее домой, но по дороге пара поссорилась.Конфликт закончился трагедией. Мужчина схватил гвоздодер и нанес оппонентке около 64 ударов в область головы и шеи. Женщина умерла на месте. Обвиняемый погрузил труп жертвы в багажник и хотел спрятать, однако его машина застряла в снегу. Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД.Прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.