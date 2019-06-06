«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей
Судьба вновь сводит Тимура Батрутдинова и Ольгу Бузову.
Похоже, что дружба двух известных людей из шоу-бизнеса может получить новое интересное продолжение. Речь идет о Тимуре Батрутдинове и Ольге Бузовой.
Они давно находятся в дружеских отношениях, но даже совместный отдых в Таиланде не перевел их в статус влюбленных. Шанс на появление романтических отношений между артистами разных направлений может появиться в новом реалити-шоу «План Б», который выйдет осенью на телеканале ТНТ.
Оба участника ранее пытались найти вторую половинку, только в разных реалити-шоу. Ольга Бузова пыталась влюбиться в настоящего мужчину в шоу «Замуж за Бузову», Тимур был главным героем «Холостяка». К сожалению, ни одному из них не удалось найти свое счастье. Продюсерам ТНТ понравились рейтинги, которые получили оба шоу, и они создали микс-шоу.
Условия нового проекта интересные и кардинально отличаются от предыдущих. Ольга с Тимуром станут партнерами и вместе будут выбирать себе вторых половинок. Но самая «перчинка» запланирована на конец шоу. Если Бузова и Батрутдинов не выберут себе кого-то из участников для любовных отношений, они поженятся сами. Это будет судьбоносное шоу для ищущих любви людей. Поклонники давно уже «женили» Олю и Тимура, а теперь это их желание может сбыться.
Местом проведения романтических свиданий продюсеры хотели сделать Мальдивы, но это оказалось дорого даже для ТНТ. Скорей всего, зрители увидят пейзажи экзотических Вьетнама или Тайланда.
Креатив и экстрим свиданиям обеспечен. Будут поездки на слонах, прыжки с парашютом, заплывы с аквалангом. Ради того чтобы Ольга Бузова принимала активное участие в новом шоу, у нее будет медицинская страховка на серьезную сумму – 5 миллионов рублей.
Похоже, что дружба двух известных людей из шоу-бизнеса может получить новое интересное продолжение. Речь идет о Тимуре Батрутдинове и Ольге Бузовой.
Они давно находятся в дружеских отношениях, но даже совместный отдых в Таиланде не перевел их в статус влюбленных. Шанс на появление романтических отношений между артистами разных направлений может появиться в новом реалити-шоу «План Б», который выйдет осенью на телеканале ТНТ.
Оба участника ранее пытались найти вторую половинку, только в разных реалити-шоу. Ольга Бузова пыталась влюбиться в настоящего мужчину в шоу «Замуж за Бузову», Тимур был главным героем «Холостяка». К сожалению, ни одному из них не удалось найти свое счастье. Продюсерам ТНТ понравились рейтинги, которые получили оба шоу, и они создали микс-шоу.
Условия нового проекта интересные и кардинально отличаются от предыдущих. Ольга с Тимуром станут партнерами и вместе будут выбирать себе вторых половинок. Но самая «перчинка» запланирована на конец шоу. Если Бузова и Батрутдинов не выберут себе кого-то из участников для любовных отношений, они поженятся сами. Это будет судьбоносное шоу для ищущих любви людей. Поклонники давно уже «женили» Олю и Тимура, а теперь это их желание может сбыться.
Местом проведения романтических свиданий продюсеры хотели сделать Мальдивы, но это оказалось дорого даже для ТНТ. Скорей всего, зрители увидят пейзажи экзотических Вьетнама или Тайланда.
Креатив и экстрим свиданиям обеспечен. Будут поездки на слонах, прыжки с парашютом, заплывы с аквалангом. Ради того чтобы Ольга Бузова принимала активное участие в новом шоу, у нее будет медицинская страховка на серьезную сумму – 5 миллионов рублей.