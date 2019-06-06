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«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей

Судьба вновь сводит Тимура Батрутдинова и Ольгу Бузову.

Похоже, что дружба двух известных людей из шоу-бизнеса может получить новое интересное продолжение. Речь идет о Тимуре Батрутдинове и Ольге Бузовой.
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей

Они давно находятся в дружеских отношениях, но даже совместный отдых в Таиланде не перевел их в статус влюбленных. Шанс на появление романтических отношений между артистами разных направлений может появиться в новом реалити-шоу «План Б», который выйдет осенью на телеканале ТНТ.

Оба участника ранее пытались найти вторую половинку, только в разных реалити-шоу. Ольга Бузова пыталась влюбиться в настоящего мужчину в шоу «Замуж за Бузову», Тимур был главным героем «Холостяка». К сожалению, ни одному из них не удалось найти свое счастье. Продюсерам ТНТ понравились рейтинги, которые получили оба шоу, и они создали микс-шоу.
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей

Условия нового проекта интересные и кардинально отличаются от предыдущих. Ольга с Тимуром станут партнерами и вместе будут выбирать себе вторых половинок. Но самая «перчинка» запланирована на конец шоу. Если Бузова и Батрутдинов не выберут себе кого-то из участников для любовных отношений, они поженятся сами. Это будет судьбоносное шоу для ищущих любви людей. Поклонники давно уже «женили» Олю и Тимура, а теперь это их желание может сбыться.
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей

Местом проведения романтических свиданий продюсеры хотели сделать Мальдивы, но это оказалось дорого даже для ТНТ. Скорей всего, зрители увидят пейзажи экзотических Вьетнама или Тайланда.

Креатив и экстрим свиданиям обеспечен. Будут поездки на слонах, прыжки с парашютом, заплывы с аквалангом. Ради того чтобы Ольга Бузова принимала активное участие в новом шоу, у нее будет медицинская страховка на серьезную сумму – 5 миллионов рублей.
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:17

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