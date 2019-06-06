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Опубликован тизер нового внедорожника Mercedes-Benz GLB-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook тизер нового внедорожника GLB-Class. Эксперты считают, что релиз модели может состояться в ближайшие несколько месяцев.
Опубликован тизер нового внедорожника Mercedes-Benz GLB-Class

Ранее в Сети уже появлялись сливы фотографий нового автомобиля от Mercedes-Benz. Однако на тех фото транспортное средство было закамуфлировано. Хотя на официальном тизере и не видно деталей, все же частичную информацию о новом внедорожнике GLB-Class он несет.

На фото видно, что автомобиль не будет иметь квадратные формы, как у его ближайшего сородича. Также нельзя назвать транспортное средство маленьким. Судя по тизеру, автомобиль имеет очень приличные габариты, а также он оборудован электронной панелью приборов.

На фотографии перед автомобилем размещен швейцарский нож, намекая на уникальность и многофункциональность транспортного средства. Известно, что на внедорожник установят 2-литровый турбодизель, а привод будет как передний, так и полный.

В данный момент нет официальной информации о дате релиза и стоимости модели, однако эксперты считают, что Mercedes-Benz представит новинку в ближайшие несколько месяцев.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:18

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