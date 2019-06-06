Проект «Дом-2» может начать переезд на новую площадку и переносить декорации в сентябре
Скандально известное реалити-шоу «Дом-2» уже в начале осени 2019 года может начать переезд на новую съемочную площадку. Об этом сообщил Владимир Жидкин, начальник Департамента развития новых территорий российской столицы.
Многие поклонники «Дома-2» до сих пор помнят, как в прошедшем году в интернете появилось сообщение о том, что власти Москвы дали распоряжение конфисковать съемочную площадку телестройки у телеканала ТНТ вблизи новомосковского поселения Летова Роща для постройки дороги из Саларьева в Марьино. Не секрет, что съемочный процесс телепроекта «Дом-2» велся на земельном участке площадью приблизительно в 3 гектара, который является собственностью компании «ЕТК-Инвест».
Как сообщает портал Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, собственники объекта получат компенсационную часть земли рядом. Уже через неделю, а если быть точнее - 16 июня, состоится общественное слушание по плану строительства автомагистрали.
По словам Владимира Жидкина, телешоу «Дом-2» передает свой участок под постройку магистрали, а взамен получает новое место, где смогут начать строительство.
Многие поклонники «Дома-2» до сих пор помнят, как в прошедшем году в интернете появилось сообщение о том, что власти Москвы дали распоряжение конфисковать съемочную площадку телестройки у телеканала ТНТ вблизи новомосковского поселения Летова Роща для постройки дороги из Саларьева в Марьино. Не секрет, что съемочный процесс телепроекта «Дом-2» велся на земельном участке площадью приблизительно в 3 гектара, который является собственностью компании «ЕТК-Инвест».
Как сообщает портал Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, собственники объекта получат компенсационную часть земли рядом. Уже через неделю, а если быть точнее - 16 июня, состоится общественное слушание по плану строительства автомагистрали.
По словам Владимира Жидкина, телешоу «Дом-2» передает свой участок под постройку магистрали, а взамен получает новое место, где смогут начать строительство.
«Если все пойдет по плану, то в сентябре уже смогут переносить декорации и строить объект на новом месте», - подчеркнул глава Департамента развития новых территорий Москвы.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:06