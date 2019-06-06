Андрей Малахов устроил выставку рисунков своего полуторагодовалого сына





Малахов и Шкулева, прожившие в браке восемь лет, на днях отпраздновали «жестяную» свадьбу. Звездная пара не захотела устраивать в честь праздника роскошную вечеринку, а пригласила друзей на импровизированную выставку, похваставшись рисунками своего сына.Гости знаменитого семейства выразили восхищение талантом полуторагодовалого мальчика. Малыша назвали «молодым художником». Подписчики тоже смогли полюбоваться работами его сына в разделе Stories Instagram-аккаунта телеведущего.