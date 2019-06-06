Андрей Малахов устроил выставку рисунков своего полуторагодовалого сына
Андрей Малахов в честь восьмой годовщины брака с Натальей Шкулевой устроил импровизированную выставку рисунков их полуторагодовалого сына Александра. Лучшие работы наследника телеведущий представил в Instagram-Stories.
Малахов и Шкулева, прожившие в браке восемь лет, на днях отпраздновали «жестяную» свадьбу. Звездная пара не захотела устраивать в честь праздника роскошную вечеринку, а пригласила друзей на импровизированную выставку, похваставшись рисунками своего сына.
Гости знаменитого семейства выразили восхищение талантом полуторагодовалого мальчика. Малыша назвали «молодым художником». Подписчики тоже смогли полюбоваться работами его сына в разделе Stories Instagram-аккаунта телеведущего.
Малахов и Шкулева, прожившие в браке восемь лет, на днях отпраздновали «жестяную» свадьбу. Звездная пара не захотела устраивать в честь праздника роскошную вечеринку, а пригласила друзей на импровизированную выставку, похваставшись рисунками своего сына.
Гости знаменитого семейства выразили восхищение талантом полуторагодовалого мальчика. Малыша назвали «молодым художником». Подписчики тоже смогли полюбоваться работами его сына в разделе Stories Instagram-аккаунта телеведущего.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:51