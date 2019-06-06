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Андрей Малахов устроил выставку рисунков своего полуторагодовалого сына

Андрей Малахов в честь восьмой годовщины брака с Натальей Шкулевой устроил импровизированную выставку рисунков их полуторагодовалого сына Александра. Лучшие работы наследника телеведущий представил в Instagram-Stories.
Андрей Малахов устроил выставку рисунков своего полуторагодовалого сына

Малахов и Шкулева, прожившие в браке восемь лет, на днях отпраздновали «жестяную» свадьбу. Звездная пара не захотела устраивать в честь праздника роскошную вечеринку, а пригласила друзей на импровизированную выставку, похваставшись рисунками своего сына.
Андрей Малахов устроил выставку рисунков своего полуторагодовалого сына

Гости знаменитого семейства выразили восхищение талантом полуторагодовалого мальчика. Малыша назвали «молодым художником». Подписчики тоже смогли полюбоваться работами его сына в разделе Stories Instagram-аккаунта телеведущего.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:51

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