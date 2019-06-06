Настя Квитко опубликовала новое фото в корсете

Instagram-модель Настя Квитко любит баловать своих поклонников сексуальными фотосессиями. В последнем посте она опубликовала очередное фото, которое подчеркивает восхитительные формы звезды. Квитко одета в белые джинсы и зеленый корсет, плотно утянувший её фигуру. Пост за короткий промежуток времени набрал 60 тысяч лайков, а множество фанатов обсыпали модель комплиментами.Бывшая спортсменка часто публикует подобные фотографии. Звезда уверяет, что свои формы она получила от природы и никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Однако не все верят такому заявлению. Сейчас Настя Квитко проживает в штатах и не собирается возвращаться домой.