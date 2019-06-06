АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Настя Квитко опубликовала новое фото в корсете

Настя Квитко опубликовала на своей странице в Instagram новый пост с очередной фотосессии. На снимках модель запечатлена в белых джинсах и зеленом корсете.
Настя Квитко опубликовала новое фото в корсете

Instagram-модель Настя Квитко любит баловать своих поклонников сексуальными фотосессиями. В последнем посте она опубликовала очередное фото, которое подчеркивает восхитительные формы звезды. Квитко одета в белые джинсы и зеленый корсет, плотно утянувший её фигуру. Пост за короткий промежуток времени набрал 60 тысяч лайков, а множество фанатов обсыпали модель комплиментами.

Бывшая спортсменка часто публикует подобные фотографии. Звезда уверяет, что свои формы она получила от природы и никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Однако не все верят такому заявлению. Сейчас Настя Квитко проживает в штатах и не собирается возвращаться домой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликован тизер нового внедорожника
Ольга Бузова призналась, что в
Проект «Дом-2» может начать переезд на
Андрей Малахов устроил выставку
Настя Квитко опубликовала новое фото в
Бюджетный смартфон Moto E6 Plus
«Не вводите людей в заблуждение»:
Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ
Джулия Робертс: «Финал «Красотки»
Племянница Софии Ротару Соня Кей
Ученые создали алгоритм, способный
Вышел трейлер фильма "К звёздам" с
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon
Согласиться выйти замуж для Дженнифер
Ученые рассказали о пользе ежедневного
Розе Сябитовой требуется помощь
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок
Настя Каменских продемонстрировала
Названы методы противодействия
Экс-возлюбленная Андрея Губина
Ученые установили, сколько необходимо
Учёные: Встречи с друзьями улучшают
Компания BAC представила тизерное видео
Названы причины боли у женщин во время
На пресс-конференции столичного
Ирина Меладзе пыталась встретиться с
Смартфон Huawei Nova 5i наделят
Певица Ёлка показала снимок с заметно
Диетологи рассказали о пользе от
Андрей Разин не считает семью Шукшиных
Просмотреть все новости