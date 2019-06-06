Бюджетный смартфон Moto E6 Plus базируется на чипе MediaTek Helio P22

По сравнению с предшественником, построенном на SoC Snapdragon 425, новый смартфон показал в многопоточном тесте возросшую почти в два раза производительность (3687 баллов против 1700). «Бюджетник» Moto E6 Plus, базирующийся на Helio P22 в сочетании с 2 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ ПЗУ, может получить 5,4-дюймовый дисплей и камеры с датчиками на 5 и 13 Мп. Ответственность за работу гаджета возложат на ОС Android 9.0 Pie.Ранее в серию бюджетных устройств Motorola Е5 вошли три модели - Moto E5, E5 Plus и E5. Эксперты полагают, что и линейка E6 сохранит эту тенденцию. Новинка может дебютировать уже нынешним летом.