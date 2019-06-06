АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Бюджетный смартфон Moto E6 Plus базируется на чипе MediaTek Helio P22

Смартфон Moto E6 Plus «засветился» в бенчмарке Geekbench. Бюджетная модель, судя по представленным данным, построена на однокристальном чипе MediTek MT6762V, известном как Helio P22.
Бюджетный смартфон Moto E6 Plus базируется на чипе MediaTek Helio P22

По сравнению с предшественником, построенном на SoC Snapdragon 425, новый смартфон показал в многопоточном тесте возросшую почти в два раза производительность (3687 баллов против 1700). «Бюджетник» Moto E6 Plus, базирующийся на Helio P22 в сочетании с 2 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ ПЗУ, может получить 5,4-дюймовый дисплей и камеры с датчиками на 5 и 13 Мп. Ответственность за работу гаджета возложат на ОС Android 9.0 Pie.

Ранее в серию бюджетных устройств Motorola Е5 вошли три модели - Moto E5, E5 Plus и E5. Эксперты полагают, что и линейка E6 сохранит эту тенденцию. Новинка может дебютировать уже нынешним летом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликован тизер нового внедорожника
Ольга Бузова призналась, что в
Проект «Дом-2» может начать переезд на
Андрей Малахов устроил выставку
Настя Квитко опубликовала новое фото в
Бюджетный смартфон Moto E6 Plus
«Не вводите людей в заблуждение»:
Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ
Джулия Робертс: «Финал «Красотки»
Племянница Софии Ротару Соня Кей
Ученые создали алгоритм, способный
Вышел трейлер фильма "К звёздам" с
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon
Согласиться выйти замуж для Дженнифер
Ученые рассказали о пользе ежедневного
Розе Сябитовой требуется помощь
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок
Настя Каменских продемонстрировала
Названы методы противодействия
Экс-возлюбленная Андрея Губина
Ученые установили, сколько необходимо
Учёные: Встречи с друзьями улучшают
Компания BAC представила тизерное видео
Названы причины боли у женщин во время
На пресс-конференции столичного
Ирина Меладзе пыталась встретиться с
Смартфон Huawei Nova 5i наделят
Певица Ёлка показала снимок с заметно
Диетологи рассказали о пользе от
Андрей Разин не считает семью Шукшиных
Просмотреть все новости