«Не вводите людей в заблуждение»: Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности

«Прошу, не вводите людей в заблуждение!» - обратилась экс-участница «Дома-2» к интернет-пользователям, которые распространяют по Сети информацию о ее беременности.

На днях Боня опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором подняла тему своей предполагаемой беременности. С первых же строк Виктория дала понять подписчикам, что не находится в ожидании еще одного наследника.Как утверждает Боня, ее родственников уже начали «донимать» журналисты, которые то и дело зовут их на различные телепрограммы. Оказывается, что репортерам интересно обсудить с родными Виктории сообщение о ее интересном положении.Стоит отметить, что за последние несколько недель в Интернете довольно часто поднимается тема того, что Боня ждет второго ребенка. Причем в сообщениях говорится, что до сих пор так и не удалось выяснить, кем является отец будущего наследника Виктории.Напомним, что у Бони есть 6-летняя дочь Анджелина Летиция, которая появилась на свет, когда Виктория находилась в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом.