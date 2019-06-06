АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ приглашает в гости любителей активного отдыха

Лето – прекрасное время, чтобы позаниматься спортом и поправить физическую форму. В летнем сезоне-2019 на ВДНХ откроются более 20 спортивных зон и игровых площадок для любителей активного отдыха. Об этом сообщает Mos.ru.
Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ приглашает в гости любителей активного отдыха

«Архитектурно-парковый комплекс ВДНХ – это более трех миллионов квадратных метров живописной и обустроенной территории – парков, прогулочных маршрутов, павильонов, спортивных зон. Парк такого масштаба сам по себе располагает к активному отдыху.

В летнем сезоне текущего года ВДНХ подготовила для москвичей и гостей города игры и практики на любой вкус. Футбол и мини-футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, настольный теннис, кроссфит, бадминтон, велосипеды и гироскутеры – спортивные павильоны и открытые зоны работают ежедневно с утра и до вечера. Кроме того, в этом сезоне откроются две лодочные станции и вейк-парк – для любителей водного спорта», – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Новинка летнего сезона на ВДНХ – вейк-парк для занятий вейкбордингом. Это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водных лыж и серфинга. Вместо катера тяговую функцию в вейкбординге выполняют конструкции из тросов и подвижных блоков. Благодаря этому вейкбординг стал более экологичным и доступным.

Новичкам-вейкбордистам в спортивной зоне будут помогать опытные инструкторы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 08:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликован тизер нового внедорожника
Ольга Бузова призналась, что в
Проект «Дом-2» может начать переезд на
Андрей Малахов устроил выставку
Настя Квитко опубликовала новое фото в
Бюджетный смартфон Moto E6 Plus
«Не вводите людей в заблуждение»:
Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ
Джулия Робертс: «Финал «Красотки»
Племянница Софии Ротару Соня Кей
Ученые создали алгоритм, способный
Вышел трейлер фильма "К звёздам" с
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon
Согласиться выйти замуж для Дженнифер
Ученые рассказали о пользе ежедневного
Розе Сябитовой требуется помощь
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок
Настя Каменских продемонстрировала
Названы методы противодействия
Экс-возлюбленная Андрея Губина
Ученые установили, сколько необходимо
Учёные: Встречи с друзьями улучшают
Компания BAC представила тизерное видео
Названы причины боли у женщин во время
На пресс-конференции столичного
Ирина Меладзе пыталась встретиться с
Смартфон Huawei Nova 5i наделят
Певица Ёлка показала снимок с заметно
Диетологи рассказали о пользе от
Андрей Разин не считает семью Шукшиных
Просмотреть все новости