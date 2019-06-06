Каноэ, футбол и кроссфит: ВДНХ приглашает в гости любителей активного отдыха





«Архитектурно-парковый комплекс ВДНХ – это более трех миллионов квадратных метров живописной и обустроенной территории – парков, прогулочных маршрутов, павильонов, спортивных зон. Парк такого масштаба сам по себе располагает к активному отдыху.В летнем сезоне текущего года ВДНХ подготовила для москвичей и гостей города игры и практики на любой вкус. Футбол и мини-футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, настольный теннис, кроссфит, бадминтон, велосипеды и гироскутеры – спортивные павильоны и открытые зоны работают ежедневно с утра и до вечера. Кроме того, в этом сезоне откроются две лодочные станции и вейк-парк – для любителей водного спорта», – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.Новинка летнего сезона на ВДНХ – вейк-парк для занятий вейкбордингом. Это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водных лыж и серфинга. Вместо катера тяговую функцию в вейкбординге выполняют конструкции из тросов и подвижных блоков. Благодаря этому вейкбординг стал более экологичным и доступным.Новичкам-вейкбордистам в спортивной зоне будут помогать опытные инструкторы.