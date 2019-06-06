Джулия Робертс: «Финал «Красотки» изначально был мрачнее»
Джулия Робертс, исполнившая главную роль в легендарном фильме «Красотка», рассказала, что первоначальный сценарий романтической киноистории предусматривал мрачный финал. Актриса до последней минуты сомневалась, стоит ли ей играть проститутку.
Как рассказала звезда Голливуда в интервью для Variety, ей предложили пройти пробы в ленте «3000», являвшейся «оригиналом» популярной «Красотки». Согласно сюжету, главный герой должен был вытолкать девушку из машины, бросить ей деньги и оставить лежать посреди грязной улицы. Однако фильм так и не вышел, поскольку киностудия, планировавшая заняться проектом, закрылась. Позже Робертс пригласила компания Walt Disney Company, показав уже переделанный сценарий.
На роль проститутки Вивиан в картине Гарри Маршалла никак не могли найти актрису, никто не соглашался играть провокационного персонажа. Авантюрная Робертс, известная в своей среде постельными скандалами, успешно прошла пробы. Звезде удалось сыграть героиню, которую полюбили миллионы зрителей. После выхода «Красотки» она стала знаменитой и одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде.
Как рассказала звезда Голливуда в интервью для Variety, ей предложили пройти пробы в ленте «3000», являвшейся «оригиналом» популярной «Красотки». Согласно сюжету, главный герой должен был вытолкать девушку из машины, бросить ей деньги и оставить лежать посреди грязной улицы. Однако фильм так и не вышел, поскольку киностудия, планировавшая заняться проектом, закрылась. Позже Робертс пригласила компания Walt Disney Company, показав уже переделанный сценарий.
На роль проститутки Вивиан в картине Гарри Маршалла никак не могли найти актрису, никто не соглашался играть провокационного персонажа. Авантюрная Робертс, известная в своей среде постельными скандалами, успешно прошла пробы. Звезде удалось сыграть героиню, которую полюбили миллионы зрителей. После выхода «Красотки» она стала знаменитой и одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00