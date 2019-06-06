Племянница Софии Ротару Соня Кей сломала обе руки в Барселоне

28-летняя дочь сестры Ротару Лидии, как и ее знаменитая тетя, занимается творчеством, записывает композиции, выступает с концертами. В Украине у певицы уже есть своя аудитория, обожающая ее песни. Соня Кей отметила: ей очень жаль, что придется отложить выступления из-за серьезной травмы, которую она получила в результате неудачного падения. Певица надеется на скорейшее выздоровление и хочет быстрее освободиться от гипса.Поклонники, узнав, что племянница Ротару сломала руки, выразили ей свою поддержку: «Мы с тобой. Держись!» Некоторые подписчики увидели в несчастном случае некий знак для Сони Кей, означающий, что ей и ее команде необходимо немного отдохнуть.