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Племянница Софии Ротару Соня Кей сломала обе руки в Барселоне

Племянница легендарной певицы Софии Ротару во время путешествия в Барселону получила серьезную травму. Соня Кей рассказала о происшествии в своем Instagram-аккаунте, показав на фото сломанные руки в гипсе.
Племянница Софии Ротару Соня Кей сломала обе руки в Барселоне

28-летняя дочь сестры Ротару Лидии, как и ее знаменитая тетя, занимается творчеством, записывает композиции, выступает с концертами. В Украине у певицы уже есть своя аудитория, обожающая ее песни. Соня Кей отметила: ей очень жаль, что придется отложить выступления из-за серьезной травмы, которую она получила в результате неудачного падения. Певица надеется на скорейшее выздоровление и хочет быстрее освободиться от гипса.
Племянница Софии Ротару Соня Кей сломала обе руки в Барселоне

Поклонники, узнав, что племянница Ротару сломала руки, выразили ей свою поддержку: «Мы с тобой. Держись!» Некоторые подписчики увидели в несчастном случае некий знак для Сони Кей, означающий, что ей и ее команде необходимо немного отдохнуть.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:32

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