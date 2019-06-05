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Компания BAC представила тизерное видео нового спорткара Mono

Компания BAC (Briggs Automotive Company) анонсировала скорую презентацию нового спорткара Mono. Британский автопроизводитель готовится представить новинку на ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, запланированном на июль.
Компания BAC представила тизерное видео нового спорткара Mono

Уже в скором времени поклонники дорогих и мощных спортивных машин увидят очередную версию спорткара Mono от BAC. В Сети появился тизерный ролик, демонстрирующий силуэт машины, накрытой тканью. Эксперты изучили профиль транспортного средства и пришли к выводу, что в основном очертания модели не отличаются от прошлых версий, но есть одно исключение, которое может иметь большое значение. Капот, расположенный за спиной водителя, получил большой наружный воздухозаборник, напоминающий решение, применяющееся в болидах Формулы-3. Это могло быть сделано для увеличения притока воздуха и повышения производительности силовой установки.

В настоящий момент двигатель актуальной вариации BAC Mono генерирует 301 лошадиную силу при оборотах 8 000 об/мин. Этот показатель достигается агрегатом с рабочим объёмом 2,5 литра. Какая мощность будет у новой генерации мотористы должны сообщить в день премьеры.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:08

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