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Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon Shield ожидается 15 ноября

Компания Nintendo на специальном мероприятии, посвященном проекту Pokemon Sword и Shield, сообщила о дате его релиза - 15 ноября. Представители японской студии раскрыли подробности будущих игр о покемонах, рассказали о новых персонажах и функциях с помощью презентационного ролика.
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon Shield ожидается 15 ноября

Судя по кадрам, Галарский регион охватит различные ландшафты, включая города и луга. Захватить покемонов можно будет в Дикой Области, где они свободно бегают. Погода и местность, в которой находится геймер, будет влиять, какой герой появится.

Игрокам предоставится возможность объединяться в группы из пяти человек. Коллегам-тренерам необходимо уничтожить мощного покемона. Благодаря новой функции Dynamax персонаж становится гигантом. Геймеры тоже могут использовать опцию, повышающую силу, раз за бой.

В игру ввели новых персонажей - покемона-овцу, существа в виде черепахи и ворона, причудливых леди. Производитель оставил в проекте легендарных Zamazenta и Zacian, напоминающих волков и имеющих в экипировке щиты и мечи. Новинка Nintendo немного отличается от привычной Pokemon Go, а понравится ли она геймерам, покажет время.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:10

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