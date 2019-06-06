Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon Shield ожидается 15 ноября





Судя по кадрам, Галарский регион охватит различные ландшафты, включая города и луга. Захватить покемонов можно будет в Дикой Области, где они свободно бегают. Погода и местность, в которой находится геймер, будет влиять, какой герой появится.Игрокам предоставится возможность объединяться в группы из пяти человек. Коллегам-тренерам необходимо уничтожить мощного покемона. Благодаря новой функции Dynamax персонаж становится гигантом. Геймеры тоже могут использовать опцию, повышающую силу, раз за бой.В игру ввели новых персонажей - покемона-овцу, существа в виде черепахи и ворона, причудливых леди. Производитель оставил в проекте легендарных Zamazenta и Zacian, напоминающих волков и имеющих в экипировке щиты и мечи. Новинка Nintendo немного отличается от привычной Pokemon Go, а понравится ли она геймерам, покажет время.