На пресс-конференции столичного Депобразования расскажут о проекте «ИТ-класс в московской школе»
На четверг (6 июня) столичный Депобразования наметил проведение пресс-конференции, посвященной проекту «ИТ-класс в московской школе». Спикеры и журналисты анонсированного мероприятия обсудят возможности и перспективы этого проекта, а также поговорят о том, чему смогут научиться его будущие участники.
Подтверждено участие в пресс-брифинге замруководителя образовательного ведомства мегаполиса Т.Васильевой, директора Московского центра технологической модернизации образования (оператор проекта) М.Лебедевой, директоров местных школ, участвующих в проекте, и пр. Уточняется, что в ходе брифинга подробное обсуждение получит работа города по созданию в ряде местных школ классов информационных технологий (они откроются уже в новом учебном году).
После пресс-конференции состоится открытое для присутствия представителей СМИ селекторное совещание столичного Депобразования. По его темам журналисты смогут задать интересующие их вопросы первому лицу ведомства, министру московского Правительства Исааку Калине.
Подтверждено участие в пресс-брифинге замруководителя образовательного ведомства мегаполиса Т.Васильевой, директора Московского центра технологической модернизации образования (оператор проекта) М.Лебедевой, директоров местных школ, участвующих в проекте, и пр. Уточняется, что в ходе брифинга подробное обсуждение получит работа города по созданию в ряде местных школ классов информационных технологий (они откроются уже в новом учебном году).
После пресс-конференции состоится открытое для присутствия представителей СМИ селекторное совещание столичного Депобразования. По его темам журналисты смогут задать интересующие их вопросы первому лицу ведомства, министру московского Правительства Исааку Калине.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:51