Учёные: Встречи с друзьями улучшают здоровье во всех аспектах





Учёные из США провели исследование, наблюдая за 7 тысячами добровольцев в течение 9 лет, и сделали выводы, заявив о необходимости общения с друзьями. Специалисты убеждены, это может существенно улучшить здоровье, в частности, благотворно повлиять на сердечно-сосудистую систему. Социальная изоляция приводит к нарушениям и фактически может спровоцировать смерть, нарушив работу сердца. Чтобы этого избежать, нужно встречаться с приятелями, и лучше это делать, совершая визиты лично. При этом переписка в социальных сетях и разговоры по телефону, как и видеозвонки, не оказывают должного позитивного эффекта. Затворники, не выходя на улицу, не смогут избежать нарушения работы центральной нервной системы. Также они подвержены психическим расстройствам и воспалительным хроническим процессам. Не редки случаи начала аутоиммунных сбоев и раковых заболеваний. Отсутствие общения с друзьями, считают научные работники, может быть даже вреднее, чем недостаток физических упражнений, ожирение и пристрастие к табачной продукции.Тем не менее, общаясь с людьми недостаточно часто, можно, наоборот, спровоцировать проблемы с самочувствием. Не рекомендуют исследователи посвящать время и людям, несущим лишь негативные эмоции. Такие контакты способны только опустошать и лишать сил.