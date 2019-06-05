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Учёные: Встречи с друзьями улучшают здоровье во всех аспектах

Учёные рассказали о пользе общения с приятелями. По словам специалистов, проведённое время вместе с друзьями улучшает здоровье во всех аспектах и даже продлевает жизнь.
Учёные: Встречи с друзьями улучшают здоровье во всех аспектах

Учёные из США провели исследование, наблюдая за 7 тысячами добровольцев в течение 9 лет, и сделали выводы, заявив о необходимости общения с друзьями. Специалисты убеждены, это может существенно улучшить здоровье, в частности, благотворно повлиять на сердечно-сосудистую систему. Социальная изоляция приводит к нарушениям и фактически может спровоцировать смерть, нарушив работу сердца. Чтобы этого избежать, нужно встречаться с приятелями, и лучше это делать, совершая визиты лично. При этом переписка в социальных сетях и разговоры по телефону, как и видеозвонки, не оказывают должного позитивного эффекта. Затворники, не выходя на улицу, не смогут избежать нарушения работы центральной нервной системы. Также они подвержены психическим расстройствам и воспалительным хроническим процессам. Не редки случаи начала аутоиммунных сбоев и раковых заболеваний. Отсутствие общения с друзьями, считают научные работники, может быть даже вреднее, чем недостаток физических упражнений, ожирение и пристрастие к табачной продукции.

Тем не менее, общаясь с людьми недостаточно часто, можно, наоборот, спровоцировать проблемы с самочувствием. Не рекомендуют исследователи посвящать время и людям, несущим лишь негативные эмоции. Такие контакты способны только опустошать и лишать сил.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:10

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