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Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой

Известны инсайдер обнародовал информацию, раскрывающую характеристики еще не представленного официально Huawei Nova 5i. Новый смартфон получит основную камеру с четырьмя датчиками.
Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой

Судя по предоставленным Мукулом Шармой сведениям, грядущий аппарат базируется на новейшей платформе Kirin 710 в сочетании с 6-8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Смартфон наделен 5,84-дюймовым IPS-экраном, портом USB-C и АКБ на 3900 мАч. Работой устройства будет управлять ОС Android 9.0 Pie.

«Изюминкой» Nova 5i от Huawei станет четверная основная камера. Она состоит из главного модуля Sony IMX576 на 25 Мп, сверхширокоугольного на 8 Мп и двух датчиков по 2 Мп.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:38

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